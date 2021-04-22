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МСП Банк поддержал приморского производителя кормов для осетра и лосося
МСП Банк поддержал приморского производителя кормов для осетра и лосося
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку ведущему производителю кормов для рыб на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T11:24
2021-04-22T11:24
россия
мсп банк
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку ведущему производителю кормов для рыб на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба банка.Банк предоставил научно-производственной компании "Далькорм" кредит на сумму 800 тысяч рублей в рамках поддержки приоритетных ниш, к которым относится предпринимательская деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья.Полученные средства компания направит на приобретение ингредиентов для изготовления кормов по заказу ведущих рыбных хозяйств Приморья и других дальневосточных регионов.Сегодня компания при полной загрузке может выпускать 300-350 тонн кормов для осетра, форели, лососевых и других видов рыб в год. При финансовой поддержке МСП Банка "Далькорм" планирует модернизировать существующую и запустить новую производственную линию, увеличив объем производства до 1-1,5 тысяч тонн в год. Как ожидается, это позволит вытеснить импортные корма и удовлетворить потребности рыборазводных хозяйств Дальнего Востока и Восточной Сибири.Компания "Далькорм" занимается разработками в сфере разведения рыб. На основе созданных в компании кормов выращиваются маточные стада различных видов рыб. Также компания производит комбикорма для рыб и животных.
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россия, мсп банк

МСП Банк поддержал приморского производителя кормов для осетра и лосося

11:24 22.04.2021
 
© Фото : корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку ведущему производителю кормов для рыб на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба банка.
Банк предоставил научно-производственной компании "Далькорм" кредит на сумму 800 тысяч рублей в рамках поддержки приоритетных ниш, к которым относится предпринимательская деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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Полученные средства компания направит на приобретение ингредиентов для изготовления кормов по заказу ведущих рыбных хозяйств Приморья и других дальневосточных регионов.
Сегодня компания при полной загрузке может выпускать 300-350 тонн кормов для осетра, форели, лососевых и других видов рыб в год. При финансовой поддержке МСП Банка "Далькорм" планирует модернизировать существующую и запустить новую производственную линию, увеличив объем производства до 1-1,5 тысяч тонн в год. Как ожидается, это позволит вытеснить импортные корма и удовлетворить потребности рыборазводных хозяйств Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Компания "Далькорм" занимается разработками в сфере разведения рыб. На основе созданных в компании кормов выращиваются маточные стада различных видов рыб. Также компания производит комбикорма для рыб и животных.
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