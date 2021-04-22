https://ria.ru/20210422/balet-1729539969.html
"Жизель" Большого театра стала лучшим балетом по версии "Золотой маски"
"Жизель" Большого театра стала лучшим балетом по версии "Золотой маски"
"Жизель" Большого театра стала лучшим балетом по версии театральной премии "Золотая маска". РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T20:22
2021-04-22T20:22
2021-04-22T20:22
балет
музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко
культура
театр
новости культуры
зарядье
большой театр
мариинский театр
театральный фестиваль "золотая маска"
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Жизель" Большого театра стала лучшим балетом по версии театральной премии "Золотая маска".Он также поблагодарил педагогов и репетиторов которые "несут огромную часть работы - хотя обычно их не видно, они стоят за кулисами".Постановку также отметили за мужскую роль (Артемий Беляков, Граф Альберт).А Оксана Кадраш, которая исполнила роль Китри в "Дон Кихоте" Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, стала лучше исполнительницей в соответствующей категории.Лауреатом российской "Золотая маска" в номинации "Лучшая работа балетмейстера-хореографа" стал Максим Петров за спектакль "Русские тупики-II" в Мариинском театре.Церемония награждения победителей проходит в четверг в концертном зале "Зарядье".
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балет, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, театр, новости культуры, зарядье, большой театр, мариинский театр, театральный фестиваль "золотая маска"
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Жизель" Большого театра стала лучшим балетом по версии театральной премии "Золотая маска".
"Спасибо Алексею Ратманскому и постановочной команде, мне кажется, они сделали потрясающий спектакль, - сказал руководитель балетной труппы ГАБТа Махар Вазиев. - Не могу сказать, что за последние 100 лет у кого-либо был подобный спектакль".
Он также поблагодарил педагогов и репетиторов которые "несут огромную часть работы - хотя обычно их не видно, они стоят за кулисами".
Постановку также отметили за мужскую роль (Артемий Беляков, Граф Альберт).
А Оксана Кадраш, которая исполнила роль Китри в "Дон Кихоте" Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, стала лучше исполнительницей в соответствующей категории.
Лауреатом российской "Золотая маска" в номинации "Лучшая работа балетмейстера-хореографа" стал Максим Петров за спектакль "Русские тупики-II" в Мариинском театре.
Церемония награждения победителей проходит в четверг в концертном зале "Зарядье".