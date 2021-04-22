https://ria.ru/20210422/azovskoe-1729527222.html

Порошенко обвинил Россию в захвате Азовского моря

Порошенко обвинил Россию в захвате Азовского моря

Бывший президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал Азовское море украинской территорией. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T18:56

2021-04-22T18:56

2021-04-22T19:07

россия

ситуация на украине

европейская солидарность

черное море

азовское море

петр порошенко

владимир зеленский

сергей рябков

москва

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Бывший президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал Азовское море украинской территорией."Это территория Украины. Россияне захватили. Где действия украинской власти? Где санкции за этот захват?" — процитировала политика партийная пресс-служба.Порошенко также возмутился, что его преемник, Владимир Зеленский, "комментирует что угодно, кроме "захвата" суверенной территории".С 24 апреля по 31 октября Россия приостанавливает осуществление права мирного прохода через свое территориальное море для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Подчеркивалось, что это не помешает судоходству через Керченский пролив.При этом представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что запрет препятствует работе украинских портов в Азовском море. Как отметил замглавы МИД Сергей Рябков, действия России соответствуют международным договоренностям. Он также обратил внимание на то, что Москва не вводила никаких ограничений для торгового судоходства и использования украинских портов.

https://ria.ru/20210422/ukraina-1729384652.html

https://ria.ru/20210422/vstrecha-1729520440.html

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азовское море

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