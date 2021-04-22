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В Минпромторге рассказали, когда на улицах появятся автобусы на водороде
В Минпромторге рассказали, когда на улицах появятся автобусы на водороде
Первые автобусы на водородном топливе выйдут на улицы российских городов в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T07:19
2021-04-22T07:19
2021-04-22T11:59
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
москва
технологии
общество
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Первые автобусы на водородном топливе выйдут на улицы российских городов в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.Там напомнили, что новые машины разрабатывают по поручению президента Владимира Путина. Прототип должен появиться уже в этом году, до конца которого запланированы тестовые испытания."Создание транспортных средств на водородных топливных элементах считаем очень перспективным направлением, учитывающим климатические и иные особенности нашей страны", — добавили в министерстве.При этом в ведомстве отметили, что широкое применение такого транспорта возможно лишь при наличии соответствующей заправочной инфраструктуры.
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, москва, технологии, общество
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
Первые автобусы на водородном топливе выйдут на улицы российских городов в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга
.
Там напомнили, что новые машины разрабатывают по поручению президента Владимира Путина. Прототип должен появиться уже в этом году, до конца которого запланированы тестовые испытания.
"Создание транспортных средств на водородных топливных элементах считаем очень перспективным направлением, учитывающим климатические и иные особенности нашей страны", — добавили в министерстве.
При этом в ведомстве отметили, что широкое применение такого транспорта возможно лишь при наличии соответствующей заправочной инфраструктуры.