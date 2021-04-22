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В Минпромторге рассказали, когда на улицах появятся автобусы на водороде

В Минпромторге рассказали, когда на улицах появятся автобусы на водороде

Первые автобусы на водородном топливе выйдут на улицы российских городов в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T07:19

2021-04-22T07:19

2021-04-22T11:59

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

москва

технологии

общество

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Первые автобусы на водородном топливе выйдут на улицы российских городов в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.Там напомнили, что новые машины разрабатывают по поручению президента Владимира Путина. Прототип должен появиться уже в этом году, до конца которого запланированы тестовые испытания."Создание транспортных средств на водородных топливных элементах считаем очень перспективным направлением, учитывающим климатические и иные особенности нашей страны", — добавили в министерстве.При этом в ведомстве отметили, что широкое применение такого транспорта возможно лишь при наличии соответствующей заправочной инфраструктуры.

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москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, москва, технологии, общество