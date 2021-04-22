https://ria.ru/20210422/aviabilety-1729515565.html

Минтранс планирует продавать субсидируемые авиабилеты через Госуслуги

Минтранс планирует продавать субсидируемые авиабилеты через Госуслуги

Министерство транспорта совместно с Пенсионным фондом России прорабатывает возможность продажи субсидируемых авиабилетов через портал Госуслуги до конца года,... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T18:09

2021-04-22T18:09

2021-04-22T18:09

россия

дальний восток

министерство транспорта рф (минтранс россии)

совет федерации рф

калининград

госуслуги

общество

экономика

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости/Прайм. Министерство транспорта совместно с Пенсионным фондом России прорабатывает возможность продажи субсидируемых авиабилетов через портал Госуслуги до конца года, заявил замдиректора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев."Проводится работа … по имплементированию продажи этих субсидируемых билетов в ресурс Госуслуги. С Пенсионным фондом мы эту тему прорабатываем", - сообщил он в ходе совещания в Совете Федерации в четверг.По словам Белавинцева, железнодорожные билеты уже возможно приобрести через портал Госуслуг. "Вроде как железнодорожники уже по этому пути прошли, у них эта есть опция. У нас сейчас специально департамент в Минтрансе создан цифровой трансформации. Мы с коллегами эту тему как раз прорабатываем, чтобы к концу года эта возможность появилась", - отметил он.Ведомство еще в 2019 году сообщало, что обсуждает возможность продажи таких билетов онлайн. Речь шла о субсидированных билетах на самолёты в направлении городов Дальнего Востока, в Калининград, Крым и другие города, расположенные труднодоступных регионах России. Идея направлена на решение проблемы больших кассовых очередей.

https://ria.ru/20210124/aviabilety-1594343061.html

россия

дальний восток

калининград

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россия, дальний восток, министерство транспорта рф (минтранс россии), совет федерации рф, калининград, госуслуги, общество, экономика