В Чебоксарах мужчина погиб в ДТП с иномаркой
14:52 22.04.2021 (обновлено: 14:57 22.04.2021)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр — РИА Новости. Один человек погиб, двое получили травмы в Чебоксарах в ДТП с участием автомобиля Porsche, владелец которого 24 раза за год нарушил правила дорожного движения, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.
Авария произошла около 17.00 (время совпадает с мск) 21 апреля на Западном подъезде к городу Чебоксары. По предварительным данным, водитель Porsche Cayenne на повороте не справился с управлением, выехал на встречную полосу, по которой двигался Renault Duster. За рулем Renault был 58-летний чебоксарец, который от полученных травм скончался на месте ДТП.
"Из автомашины Porsche Cayenne в больницу были доставлены три человека – двое мужчин и женщина. Один из них - владелец автомобиля, который, по данным УГИБДД МВД по Чувашии, в прошлом году 24 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, чаще всего превышение скорости. Все трое отказались от прохождения медицинского освидетельствования", - говорится в сообщении.
57-летний собственник Porsche в аварии не пострадал, 36-летняя женщина и 55-летний мужчина госпитализированы. Кто из троих управлял Porsche Cayenne в момент ДТП, предстоит доказать следствию.
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Отделом по расследованию ДТП следственного управления МВД по Чувашии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).