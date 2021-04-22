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В Чебоксарах мужчина погиб в ДТП с иномаркой
В Чебоксарах мужчина погиб в ДТП с иномаркой
Один человек погиб, двое получили травмы в Чебоксарах в ДТП с участием автомобиля Porsche, владелец которого 24 раза за год нарушил правила дорожного движения,... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T14:52
2021-04-22T14:57
россия
угибдд
авто
porsche cayenne
renault duster
renault s.a
чебоксары
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр — РИА Новости. Один человек погиб, двое получили травмы в Чебоксарах в ДТП с участием автомобиля Porsche, владелец которого 24 раза за год нарушил правила дорожного движения, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.Авария произошла около 17.00 (время совпадает с мск) 21 апреля на Западном подъезде к городу Чебоксары. По предварительным данным, водитель Porsche Cayenne на повороте не справился с управлением, выехал на встречную полосу, по которой двигался Renault Duster. За рулем Renault был 58-летний чебоксарец, который от полученных травм скончался на месте ДТП."Из автомашины Porsche Cayenne в больницу были доставлены три человека – двое мужчин и женщина. Один из них - владелец автомобиля, который, по данным УГИБДД МВД по Чувашии, в прошлом году 24 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, чаще всего превышение скорости. Все трое отказались от прохождения медицинского освидетельствования", - говорится в сообщении.57-летний собственник Porsche в аварии не пострадал, 36-летняя женщина и 55-летний мужчина госпитализированы. Кто из троих управлял Porsche Cayenne в момент ДТП, предстоит доказать следствию.Отделом по расследованию ДТП следственного управления МВД по Чувашии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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россия, угибдд, авто, porsche cayenne, renault duster, renault s.a, чебоксары, происшествия

В Чебоксарах мужчина погиб в ДТП с иномаркой

14:52 22.04.2021 (обновлено: 14:57 22.04.2021)
 
© Фото : ГУ МВД по Чувашской республикеДТП при въезде в Чебоксары
ДТП при въезде в Чебоксары - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : ГУ МВД по Чувашской республике
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр — РИА Новости. Один человек погиб, двое получили травмы в Чебоксарах в ДТП с участием автомобиля Porsche, владелец которого 24 раза за год нарушил правила дорожного движения, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.
Авария произошла около 17.00 (время совпадает с мск) 21 апреля на Западном подъезде к городу Чебоксары. По предварительным данным, водитель Porsche Cayenne на повороте не справился с управлением, выехал на встречную полосу, по которой двигался Renault Duster. За рулем Renault был 58-летний чебоксарец, который от полученных травм скончался на месте ДТП.
ДТП с участием автобуса и мотоцикла марки Harley-Davidson в Уссурийске, Приморский край - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
10:53
В Приморье мотоциклист погиб в ДТП с пассажирским автобусом
"Из автомашины Porsche Cayenne в больницу были доставлены три человека – двое мужчин и женщина. Один из них - владелец автомобиля, который, по данным УГИБДД МВД по Чувашии, в прошлом году 24 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, чаще всего превышение скорости. Все трое отказались от прохождения медицинского освидетельствования", - говорится в сообщении.
57-летний собственник Porsche в аварии не пострадал, 36-летняя женщина и 55-летний мужчина госпитализированы. Кто из троих управлял Porsche Cayenne в момент ДТП, предстоит доказать следствию.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 18:09
В МВД рассказали подробности смертельного ДТП в Пермском крае
Отделом по расследованию ДТП следственного управления МВД по Чувашии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
 
РоссияУГИБДДАвтоPorsche CayenneRenault DusterRenault S.AЧебоксарыПроисшествия
 
 
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