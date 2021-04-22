https://ria.ru/20210422/ataka-1729388129.html

Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля

Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля

Средства ПВО Сирии среагировали на израильскую ракетную атаку в провинции Дамаск, передает агентство САНА. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T02:43

2021-04-22T02:43

2021-04-22T03:34

сирия

дамаск (город)

сана

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Средства ПВО Сирии среагировали на израильскую ракетную атаку в провинции Дамаск, передает агентство САНА."Наши средства противовоздушной обороны отражают израильскую ракетную агрессию в районе Думайр в провинции Дамаск", — говорится в сообщении.По информации Минобороны САР, в результате удара по территории Арабской Республики пострадали четверо военных.В израильской армии, в свою очередь, уточнили, что атаку по территории Сирии спровоцировал запуск ракеты, упавшей около ядерного центра в пустыне Негев."Недавно с территории Сирии был зафиксирован пуск ракеты класса "земля-воздух", которая упала в районе Негева. В ответ несколько минут назад израильская армия нанесла удар по батарее, из которой была запущена ракета, и по дополнительным сирийским батареям класса земля-воздух в этом районе", — заявили в ЦАХАЛ.В пресс-службе военных на запрос РИА Новости добавили, что сообщений о раненых и ущербе из-за запуска ракеты с территории Сирии не поступало.

https://ria.ru/20210412/golany-1727940853.html

сирия

дамаск (город)

сана

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сирия, дамаск (город), сана, израиль, в мире