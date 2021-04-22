Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210422/ataka-1729388129.html
Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
Средства ПВО Сирии среагировали на израильскую ракетную атаку в провинции Дамаск, передает агентство САНА. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T02:43
2021-04-22T03:34
сирия
дамаск (город)
сана
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152525/22/1525252287_0:278:5152:3176_1920x0_80_0_0_e2f79d211801626bd88be1b239592e20.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Средства ПВО Сирии среагировали на израильскую ракетную атаку в провинции Дамаск, передает агентство САНА."Наши средства противовоздушной обороны отражают израильскую ракетную агрессию в районе Думайр в провинции Дамаск", — говорится в сообщении.По информации Минобороны САР, в результате удара по территории Арабской Республики пострадали четверо военных.В израильской армии, в свою очередь, уточнили, что атаку по территории Сирии спровоцировал запуск ракеты, упавшей около ядерного центра в пустыне Негев."Недавно с территории Сирии был зафиксирован пуск ракеты класса "земля-воздух", которая упала в районе Негева. В ответ несколько минут назад израильская армия нанесла удар по батарее, из которой была запущена ракета, и по дополнительным сирийским батареям класса земля-воздух в этом районе", — заявили в ЦАХАЛ.В пресс-службе военных на запрос РИА Новости добавили, что сообщений о раненых и ущербе из-за запуска ракеты с территории Сирии не поступало.
https://ria.ru/20210412/golany-1727940853.html
сирия
дамаск (город)
сана
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152525/22/1525252287_0:0:4580:3435_1920x0_80_0_0_bd85eadc08683a7e32c68aa03d6a86fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сирия, дамаск (город), сана, израиль, в мире

Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля

02:43 22.04.2021 (обновлено: 03:34 22.04.2021)
 
© AP Photo / David CohenКонденсационные следы ракет Patriot на небе на севере Израиля
Конденсационные следы ракет Patriot на небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© AP Photo / David Cohen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Средства ПВО Сирии среагировали на израильскую ракетную атаку в провинции Дамаск, передает агентство САНА.
"Наши средства противовоздушной обороны отражают израильскую ракетную агрессию в районе Думайр в провинции Дамаск", — говорится в сообщении.
По информации Минобороны САР, в результате удара по территории Арабской Республики пострадали четверо военных.
"Приблизительно в 01.38 сегодня Израиль совершил воздушную агрессию с применением ракет из оккупированных Голанских высот, поразив некоторые цели в окрестностях Дамаска. Наши средства противовоздушной обороны отразили агрессию и сбили большинство (ракет. — Прим. ред.). Агрессия привела к тому, что пострадали четверо солдат..." — отмечается в сообщении ведомства.
В израильской армии, в свою очередь, уточнили, что атаку по территории Сирии спровоцировал запуск ракеты, упавшей около ядерного центра в пустыне Негев.
"Недавно с территории Сирии был зафиксирован пуск ракеты класса "земля-воздух", которая упала в районе Негева. В ответ несколько минут назад израильская армия нанесла удар по батарее, из которой была запущена ракета, и по дополнительным сирийским батареям класса земля-воздух в этом районе", — заявили в ЦАХАЛ.
В пресс-службе военных на запрос РИА Новости добавили, что сообщений о раненых и ущербе из-за запуска ракеты с территории Сирии не поступало.
Улица поселения Бейт Джан на сирийских Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 17:11
МИД Сирии заявил ООН о праве вернуть оккупированные Израилем Голаны
 
СирияДамаск (город)СанаИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Эксперт рассказал, откуда мошенники так много знают о россиянах
04:08В России за год на четверть вырос "индекс шашлыка"
03:57Определена распространенная привычка водителей, уничтожающая мотор
03:52НАСА: ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса
03:48В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:33WSJ: Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи
03:26Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
03:16В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
03:14В Рязанской области оценили ситуацию с возвращением "скопинского" маньяка
03:00Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
02:50Названы способы предупредить появление гипертонии
02:43Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
02:18Названы шесть ошибок, способных убить автомобиль с АКПП
02:15Специалист напомнил, когда нельзя вернуть товар с дефектом
02:10Врач-диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами
02:03Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
02:00Ученые описали смертельно опасные стили питания
02:00В Москве покажут одну из редчайших православных икон
01:56Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
01:41В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
Лента новостейМолния