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Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
Средства ПВО Сирии среагировали на израильскую ракетную атаку в провинции Дамаск, передает агентство САНА. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T02:43
2021-04-22T02:43
2021-04-22T03:34
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Средства ПВО Сирии среагировали на израильскую ракетную атаку в провинции Дамаск, передает агентство САНА."Наши средства противовоздушной обороны отражают израильскую ракетную агрессию в районе Думайр в провинции Дамаск", — говорится в сообщении.По информации Минобороны САР, в результате удара по территории Арабской Республики пострадали четверо военных.В израильской армии, в свою очередь, уточнили, что атаку по территории Сирии спровоцировал запуск ракеты, упавшей около ядерного центра в пустыне Негев."Недавно с территории Сирии был зафиксирован пуск ракеты класса "земля-воздух", которая упала в районе Негева. В ответ несколько минут назад израильская армия нанесла удар по батарее, из которой была запущена ракета, и по дополнительным сирийским батареям класса земля-воздух в этом районе", — заявили в ЦАХАЛ.В пресс-службе военных на запрос РИА Новости добавили, что сообщений о раненых и ущербе из-за запуска ракеты с территории Сирии не поступало.
https://ria.ru/20210412/golany-1727940853.html
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сирия, дамаск (город), сана, израиль, в мире
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
Средства ПВО Сирии
среагировали на израильскую ракетную атаку в провинции Дамаск
, передает агентство САНА
.
"Наши средства противовоздушной обороны отражают израильскую ракетную агрессию в районе Думайр в провинции Дамаск", — говорится в сообщении.
По информации Минобороны САР, в результате удара по территории Арабской Республики пострадали четверо военных.
"Приблизительно в 01.38 сегодня Израиль совершил воздушную агрессию с применением ракет из оккупированных Голанских высот, поразив некоторые цели в окрестностях Дамаска. Наши средства противовоздушной обороны отразили агрессию и сбили большинство (ракет. — Прим. ред.). Агрессия привела к тому, что пострадали четверо солдат..." — отмечается в сообщении ведомства.
В израильской армии, в свою очередь, уточнили, что атаку по территории Сирии спровоцировал запуск ракеты, упавшей около ядерного центра в пустыне Негев.
"Недавно с территории Сирии был зафиксирован пуск ракеты класса "земля-воздух", которая упала в районе Негева. В ответ несколько минут назад израильская армия нанесла удар по батарее, из которой была запущена ракета, и по дополнительным сирийским батареям класса земля-воздух в этом районе", — заявили в ЦАХАЛ.
В пресс-службе военных на запрос РИА Новости добавили, что сообщений о раненых и ущербе из-за запуска ракеты с территории Сирии не поступало.