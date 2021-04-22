https://ria.ru/20210422/astrazeneca-1729396464.html

Politico: ЕК намерена начать судебное разбирательство против AstraZeneca

Politico: ЕК намерена начать судебное разбирательство против AstraZeneca

Еврокомиссия готовится начать судебное разбирательство против производителя вакцин AstraZeneca из-за проблем с поставками, пишет Politico со ссылкой на пять... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T08:45

2021-04-22T08:45

2021-04-22T11:32

здоровье - общество

брюссель

в мире

распространение коронавируса

astrazeneca

еврокомиссия

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Еврокомиссия готовится начать судебное разбирательство против производителя вакцин AstraZeneca из-за проблем с поставками, пишет Politico со ссылкой на пять дипломатов.Брюссель поднял этот вопрос накануне во время встречи послов. По данным издания, большинство представителей стран ЕС заявили, что поддержат инициативу.Один из дипломатов пояснил, что европейские государства хотят обязать AstraZeneca предоставить оговоренные в контракте вакцины. Еще два дипломата заявили, что на текущей неделе наступит крайний срок, к которому страны должны дать отмашку на начало разбирательства в суде.В последнее время ЕС столкнулся с проблемами в поставках одобренных для использования на его территории препаратов для профилактики коронавируса, в частности компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.

https://ria.ru/20210414/ssha-1728259855.html

брюссель

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здоровье - общество, брюссель, в мире, astrazeneca , еврокомиссия