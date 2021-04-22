Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210422/astrazeneca-1729396464.html
Politico: ЕК намерена начать судебное разбирательство против AstraZeneca
Politico: ЕК намерена начать судебное разбирательство против AstraZeneca
Еврокомиссия готовится начать судебное разбирательство против производителя вакцин AstraZeneca из-за проблем с поставками, пишет Politico со ссылкой на пять... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T08:45
2021-04-22T11:32
здоровье - общество
брюссель
в мире
распространение коронавируса
astrazeneca
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600999114_0:228:2829:1819_1920x0_80_0_0_f04feaeaeaee60d6e0ec59e1a932dccc.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Еврокомиссия готовится начать судебное разбирательство против производителя вакцин AstraZeneca из-за проблем с поставками, пишет Politico со ссылкой на пять дипломатов.Брюссель поднял этот вопрос накануне во время встречи послов. По данным издания, большинство представителей стран ЕС заявили, что поддержат инициативу.Один из дипломатов пояснил, что европейские государства хотят обязать AstraZeneca предоставить оговоренные в контракте вакцины. Еще два дипломата заявили, что на текущей неделе наступит крайний срок, к которому страны должны дать отмашку на начало разбирательства в суде.В последнее время ЕС столкнулся с проблемами в поставках одобренных для использования на его территории препаратов для профилактики коронавируса, в частности компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.
https://ria.ru/20210414/ssha-1728259855.html
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600999114_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_83ce76da06e2c4f1e2b28c493ea7cac4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, брюссель, в мире, astrazeneca , еврокомиссия

Politico: ЕК намерена начать судебное разбирательство против AstraZeneca

08:45 22.04.2021 (обновлено: 11:32 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Еврокомиссия готовится начать судебное разбирательство против производителя вакцин AstraZeneca из-за проблем с поставками, пишет Politico со ссылкой на пять дипломатов.
Брюссель поднял этот вопрос накануне во время встречи послов. По данным издания, большинство представителей стран ЕС заявили, что поддержат инициативу.
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 15:47Распространение коронавируса
В США сравнили случаи тромбозов после вакцин J&J и AstraZeneca
Один из дипломатов пояснил, что европейские государства хотят обязать AstraZeneca предоставить оговоренные в контракте вакцины. Еще два дипломата заявили, что на текущей неделе наступит крайний срок, к которому страны должны дать отмашку на начало разбирательства в суде.
В последнее время ЕС столкнулся с проблемами в поставках одобренных для использования на его территории препаратов для профилактики коронавируса, в частности компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоБрюссельВ миреAstraZenecaЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
00:06В Иерусалиме произошли беспорядки
00:05Минобороны рассказало о героизме Красной Армии при освобождении Венгрии
Лента новостейМолния