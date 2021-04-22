https://ria.ru/20210422/astrazeneca-1729396464.html
Politico: ЕК намерена начать судебное разбирательство против AstraZeneca
Politico: ЕК намерена начать судебное разбирательство против AstraZeneca
Еврокомиссия готовится начать судебное разбирательство против производителя вакцин AstraZeneca из-за проблем с поставками, пишет Politico со ссылкой на пять... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T08:45
2021-04-22T08:45
2021-04-22T11:32
здоровье - общество
брюссель
в мире
распространение коронавируса
astrazeneca
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600999114_0:228:2829:1819_1920x0_80_0_0_f04feaeaeaee60d6e0ec59e1a932dccc.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Еврокомиссия готовится начать судебное разбирательство против производителя вакцин AstraZeneca из-за проблем с поставками, пишет Politico со ссылкой на пять дипломатов.Брюссель поднял этот вопрос накануне во время встречи послов. По данным издания, большинство представителей стран ЕС заявили, что поддержат инициативу.Один из дипломатов пояснил, что европейские государства хотят обязать AstraZeneca предоставить оговоренные в контракте вакцины. Еще два дипломата заявили, что на текущей неделе наступит крайний срок, к которому страны должны дать отмашку на начало разбирательства в суде.В последнее время ЕС столкнулся с проблемами в поставках одобренных для использования на его территории препаратов для профилактики коронавируса, в частности компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.
https://ria.ru/20210414/ssha-1728259855.html
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600999114_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_83ce76da06e2c4f1e2b28c493ea7cac4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, брюссель, в мире, astrazeneca , еврокомиссия