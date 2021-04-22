https://ria.ru/20210422/armeniya-1729474176.html

Саркисян в письме Путину оценил роль России в признании геноцида армян

Саркисян в письме Путину оценил роль России в признании геноцида армян

Президент Армении Армен Саркисян в письме своему российскому коллеге Владимиру Путину высоко оценил роль РФ и ее лидера в деле признания и осуждения геноцида... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T15:09

2021-04-22T15:09

2021-04-22T15:09

россия

армен саркисян

джо байден

владимир путин

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ЕРЕВАН, 22 апр – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян в письме своему российскому коллеге Владимиру Путину высоко оценил роль РФ и ее лидера в деле признания и осуждения геноцида армян, сообщили в пресс-службе армянского президента."Армения высоко оценивает усилия России и лично ваши усилия в деле признания и осуждения геноцида армян", - говорится в письме Саркисяна Путину, текст которого размещен на сайте Саркисяна.Армянский президент также отметил приверженность России общечеловеческим ценностям."Признание геноцида, декларация, признающая 24 апреля Днем памяти жертв геноцида армян, заявление Госдумы в связи со 100-летием геноцида армян, ваше участие в церемонии, посвященной 100-летней годовщине геноцида еще раз подчеркивают последовательность и приверженность России общечеловеческим ценностям", - говорится в письме.По данным пресс-службы, Саркисян в преддверии отмечаемой 24 апреля 106-й годовщины геноцида армян направил письма руководителям свыше 20 стран и международных организаций.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц сообщила, что президент США Джо Байден собирается официально признать геноцид армян. Его предшественник Дональд Трамп это сделать отказывался, опасаясь ухудшения отношений с Турцией.В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.

https://ria.ru/20210422/priznanie-1729389237.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/sarkisyan-1603522094.html

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россия, армен саркисян, джо байден, владимир путин, армения