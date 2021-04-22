https://ria.ru/20210422/arest-1729495092.html

В Екатеринбурге арестовали координатора штаба Навального

В Екатеринбурге арестовали координатора штаба Навального

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил координатору городского штаба Алексея Навального Алексею Гресько 29 суток ареста за повторную организацию... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:44

2021-04-22T16:44

2021-04-22T16:44

виктор балдин

россия

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил координатору городского штаба Алексея Навального Алексею Гресько 29 суток ареста за повторную организацию незаконной акции, сообщили РИА Новости в суде.Несогласованная акция прошла в среду в центре уральской столицы. По данным властей, участие в ней приняли примерно 2,5 тысячи человек.В суде уточнили, что мужчину признали виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации).Ранее в четверг по аналогичной статье на 30 суток была арестована экс-координатор екатеринбургского штаба Навального Ирина Норман. Также активисту Виктору Балдину назначили 30 часов обязательных работ по части 5 статьи 20.2 КоАП (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации) и 15 суток ареста за неповиновение полицейскому.Согласно сводным данным МВД, накануне на несогласованные митинги, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.

https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729466021.html

россия

екатеринбург

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виктор балдин, россия, екатеринбург, происшествия