В Екатеринбурге арестовали координатора штаба Навального
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил координатору городского штаба Алексея Навального Алексею Гресько 29 суток ареста за повторную организацию незаконной акции, сообщили РИА Новости в суде.
Несогласованная акция прошла в среду в центре уральской столицы. По данным властей, участие в ней приняли примерно 2,5 тысячи человек.
"Двадцать девять суток административного ареста", - сказала собеседница агентства в ответ на вопрос о решении суда по делу Гресько.
В суде уточнили, что мужчину признали виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации).
Ранее в четверг по аналогичной статье на 30 суток была арестована экс-координатор екатеринбургского штаба Навального Ирина Норман. Также активисту Виктору Балдину назначили 30 часов обязательных работ по части 5 статьи 20.2 КоАП (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации) и 15 суток ареста за неповиновение полицейскому.
Согласно сводным данным МВД, накануне на несогласованные митинги, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.