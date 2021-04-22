https://ria.ru/20210422/arest-1729435449.html

Первый арест за незаконную акцию 21 апреля назначили в Ростове-на-Дону

Первый арест за незаконную акцию 21 апреля назначили в Ростове-на-Дону

Первый арест в России за несогласованную акцию 21 апреля назначен в Ростове-на-Дону: суд дал двое суток ареста одному из участников несогласованного митинга,... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T12:24

2021-04-22T12:24

2021-04-22T12:24

россия

татьяна москалькова

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Первый арест в России за несогласованную акцию 21 апреля назначен в Ростове-на-Дону: суд дал двое суток ареста одному из участников несогласованного митинга, еще семь материалов рассмотрят в ближайшее время, сообщил РИА Новости представитель суда.В среду в Ростове-на-Дону возле Донской публичной библиотеки прошла несогласованная акция."Рассмотрен один материал по статье 20.2 КоАП ("нарушение порядка проведения митинга"). Назначено двое суток административного ареста", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что еще семь материалов по этой же статье уже поступили в суд, но еще не рассмотрены.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, перед митингом за призывы присоединиться к акции также были задержаны несколько человек, суды Ростова-на-Дону назначили им административные аресты от 2 до 13 суток.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.По сводным данным МВД, в среду 21 апреля в 29 городах России на несогласованные акции, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек.

https://ria.ru/20210422/aktsiya-1729431344.html

https://ria.ru/20210422/sud-1729395760.html

россия

ростов-на-дону

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россия, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, ростов-на-дону, происшествия