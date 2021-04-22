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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210422/apple-1729491987.html
Стали известны новые детали iOS 15 от Apple
Стали известны новые детали iOS 15 от Apple
Версия iOS 15 для устройств Apple получит обновленный интерфейс и дополнительные функции. Об этом сообщает Engadget. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:34
2021-04-22T16:34
наука
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apple ipad
apple ios
apple
технологии
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Версия iOS 15 для устройств Apple получит обновленный интерфейс и дополнительные функции. Об этом сообщает Engadget.Список включает измененные уведомления — пользователь получить возможность управлять их поведением в зависимости от того, чем он занят, например, находится за рулем. В планшетной версии операционной системы улучшат экран блокировки и домашний экран iPad.В Apple, по данным инсайдеров, обновят мессенджер iMessage, из которого хотят сделать полноценную соцсеть. Но насколько изменится популярное приложение остается неизвестным.Официально новые версии iOS и iPadOS будут представлены на конференции WWDC, которая пройдет в июне. Рассылка ОС на устройство начнется после презентации нового поколения iPhone осенью 2021 года.
https://ria.ru/20210420/apple-1729173512.html
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apple iphone, apple ipad, apple ios, apple, технологии

Стали известны новые детали iOS 15 от Apple

16:34 22.04.2021
 
© AppleСкриншот из видео Apple Event — September 15
Скриншот из видео Apple Event — September 15 - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Версия iOS 15 для устройств Apple получит обновленный интерфейс и дополнительные функции. Об этом сообщает Engadget.
Список включает измененные уведомления — пользователь получить возможность управлять их поведением в зависимости от того, чем он занят, например, находится за рулем. В планшетной версии операционной системы улучшат экран блокировки и домашний экран iPad.
В Apple, по данным инсайдеров, обновят мессенджер iMessage, из которого хотят сделать полноценную соцсеть. Но насколько изменится популярное приложение остается неизвестным.
Официально новые версии iOS и iPadOS будут представлены на конференции WWDC, которая пройдет в июне. Рассылка ОС на устройство начнется после презентации нового поколения iPhone осенью 2021 года.
Apple iPad Pro - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 20:58Наука
Apple показала новое поколение планшетов iPad Pro
 
НаукаApple iPhoneApple iPadApple iOSAppleТехнологии
 
 
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