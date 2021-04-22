https://ria.ru/20210422/apple-1729491987.html
Стали известны новые детали iOS 15 от Apple
Стали известны новые детали iOS 15 от Apple
Версия iOS 15 для устройств Apple получит обновленный интерфейс и дополнительные функции. Об этом сообщает Engadget. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:34
2021-04-22T16:34
2021-04-22T16:34
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Версия iOS 15 для устройств Apple получит обновленный интерфейс и дополнительные функции. Об этом сообщает Engadget.Список включает измененные уведомления — пользователь получить возможность управлять их поведением в зависимости от того, чем он занят, например, находится за рулем. В планшетной версии операционной системы улучшат экран блокировки и домашний экран iPad.В Apple, по данным инсайдеров, обновят мессенджер iMessage, из которого хотят сделать полноценную соцсеть. Но насколько изменится популярное приложение остается неизвестным.Официально новые версии iOS и iPadOS будут представлены на конференции WWDC, которая пройдет в июне. Рассылка ОС на устройство начнется после презентации нового поколения iPhone осенью 2021 года.
https://ria.ru/20210420/apple-1729173512.html
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