https://ria.ru/20210422/apple-1729491987.html

Стали известны новые детали iOS 15 от Apple

Стали известны новые детали iOS 15 от Apple

Версия iOS 15 для устройств Apple получит обновленный интерфейс и дополнительные функции. Об этом сообщает Engadget. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:34

2021-04-22T16:34

2021-04-22T16:34

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Версия iOS 15 для устройств Apple получит обновленный интерфейс и дополнительные функции. Об этом сообщает Engadget.Список включает измененные уведомления — пользователь получить возможность управлять их поведением в зависимости от того, чем он занят, например, находится за рулем. В планшетной версии операционной системы улучшат экран блокировки и домашний экран iPad.В Apple, по данным инсайдеров, обновят мессенджер iMessage, из которого хотят сделать полноценную соцсеть. Но насколько изменится популярное приложение остается неизвестным.Официально новые версии iOS и iPadOS будут представлены на конференции WWDC, которая пройдет в июне. Рассылка ОС на устройство начнется после презентации нового поколения iPhone осенью 2021 года.

https://ria.ru/20210420/apple-1729173512.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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