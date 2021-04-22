https://ria.ru/20210422/aktsiya-1729431344.html

Москалькова рассказала об обращениях по несогласованным акциям

Москалькова рассказала об обращениях по несогласованным акциям

Ни одного обращения по поводу несогласованных акций, прошедших в среду, в аппарат уполномоченного по правам человека в России не поступало, сообщила РИА Новости РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T12:05

2021-04-22T12:05

2021-04-22T12:21

москва

общество

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Ни одного обращения по поводу несогласованных акций, прошедших в среду, в аппарат уполномоченного по правам человека в России не поступало, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.По сводным данным МВД, в среду 21 апреля в 29 городах России на несогласованные акции, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. В столичном ГУВД сообщали, что в несогласованной акции в центре Москвы 21 апреля приняли участие около 6 тысяч человек. Как заявлял РИА Новости ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников, были задержаны около 20 человек."Ни одного обращения. Аппарат работал до 8 утра сегодня, мы мониторили ситуацию во всех регионах, была с уполномоченным по правам человека в других регионах на связи", - сказала Москалькова агентству.Она отметила, что к уполномоченному по правам человека в Москве "тоже ни одного обращения не поступало". Ранее эту же информацию предоставила РИА Новости столичный омбудсмен Татьяна Потяева.Ранее МВД РФ призывало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Москалькова, говоря про несогласованные акции, выражала надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20210422/sud-1729395760.html

https://ria.ru/20210421/zaderzhaniya-1729378269.html

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москва, общество