https://ria.ru/20210422/aktsiya-1729417573.html

В МИД Франции считают, что Россия не желает военной акции против Украины

В МИД Франции считают, что Россия не желает военной акции против Украины

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что Россия не стремится к военным действиям на востоке Украины. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T11:13

2021-04-22T11:13

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жан-ив ле дриан

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вашингтон (город)

россия

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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что Россия не стремится к военным действиям на востоке Украины.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны РФ на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ в Кремле заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис, а вопрос Крыма, который воссоединился с РФ после референдума, "закрыт окончательно".РФ неоднократно заявляла, что не собирается на кого-либо нападать, а российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20210421/donbass-1729322823.html

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