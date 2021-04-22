В МИД Франции считают, что Россия не желает военной акции против Украины
11:13 22.04.2021 (обновлено: 11:22 22.04.2021)
ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что Россия не стремится к военным действиям на востоке Украины.
"Я не думаю, что Россия стремится к военным действиям против Украины, но передвижение российских войск к украинской границе представляет риск для развития конфликта", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала France 2.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны РФ на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ в Кремле заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис, а вопрос Крыма, который воссоединился с РФ после референдума, "закрыт окончательно".
РФ неоднократно заявляла, что не собирается на кого-либо нападать, а российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".