https://ria.ru/20210422/aeroport-1729397120.html
Автомобиль с послом США Салливаном прибыл в аэропорт Шереметьево
Автомобиль с послом США Салливаном прибыл в аэропорт Шереметьево
Два джипа с номерами посольства США прибыли в московский аэропорт Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T08:54
2021-04-22T08:54
2021-04-22T09:37
джон салливан
москва
россия
шереметьево (аэропорт)
сша
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АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО (Москва), 22 апр - РИА Новости. Два джипа с номерами посольства США прибыли в московский аэропорт Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости.По словам очевидцев, из одного из автомобилей вышел американский посол Джон Салливан, который собирается вылететь в США. Не общаясь с прессой, он прошёл в зал дипломатических делегаций.По данным дипломатических источников РИА Новости, Салливан вылетит рейсом на 10:00 в Лондон.Посольство США в Москве подтвердило РИА Новости, что американский посол Джон Салливан уезжает в четверг из Москвы.Ранее госдепартамент США подтвердил РИА Новости, что Салливан поедет в США на этой неделе, но вернется в Москву в течение "последующих недель". По его заявлению, Салливан намерен посетить семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжить службу на своем посту без ограничения срока. До этого МИД РФ предложил Салливану поехать в США на консультации.
https://ria.ru/20210421/kipling-1729267652.html
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Кадры из аэропорта, куда прибыл посол Салливан
Автомобили посольства США прибыли в аэропорт Шереметьево к залу правительственных делегаций, передает корреспондент РИА Новости
2021-04-22T08:54
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РИА Новости
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джон салливан, москва, россия, шереметьево (аэропорт), сша