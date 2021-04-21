https://ria.ru/20210421/zoopark-1729210446.html
Моржат из "китовой тюрьмы" привезут в Московский зоопарк
Моржат из "китовой тюрьмы" привезут в Московский зоопарк
Пятеро моржат, которых забрали из "китовой тюрьмы" в Приморье, в настоящее время находятся в Крыму, но в ближайшие два месяца будут перевезены в Московский... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T10:06
2021-04-21T10:06
2021-04-21T10:06
россия
амирхан амирханов
московский зоопарк
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
ялта
китай
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пятеро моржат, которых забрали из "китовой тюрьмы" в Приморье, в настоящее время находятся в Крыму, но в ближайшие два месяца будут перевезены в Московский зоопарк, сообщил РИА Новости заместитель главы Росприроднадзора Амирхан Амирханов.Две компании - "Океанариум ДВ" и "Сочинский дельфинарий" (владельцы " китовой тюрьмы " в Приморье) - в 2018 году отловили шесть детенышей моржей и продали их компании "Акватория", которая хотела вывезти животных из РФ в Китай. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура заявляла, что моржи добыты с нарушением закона, их продажа незаконна. Моржей после продажи "Акватории" отправили в Ялту, а прокуратура через суд добилась передачи животных в госсобственность."Пока еще они находятся в Крыму… Сотрудники ездили, наши инспектора и из Московского зоопарка, посмотрели, осмотрели…. У нас задача такая, чтобы они были размещены в таких условиях, чтобы они были приемлемы. Намеревается зоопарк из забрать в максимально короткий срок… В течение ближайших пару месяцев должны они решить проблему эту (размещение животных - ред.) по максимуму. Перевозка сама по себе не очень проблематична, проблематично место размещения", - сказал Амирханов.Как уточнил чиновник, моржат нельзя выпустить в дикую природу. Эти животные обычно обитают в больших группах и проходят "обучение" у сородичей, как обитать в суровых условиях севера. Моржата попали в "китовую тюрьму" в возрасте до 10 месяцев, поэтому у них не сформировались навыки выживания."Их было шесть штук, сейчас пять осталось. Один погиб там… Это сложные объекты для содержания. Они с возрастом становятся сложными с точки зрения и кормления, особенно содержания в соответствующих условиях. Они очень любопытны и пробуют все, что попадается им на глаза: гайки, болты, отдирают обшивки и так далее. Еще у них начинают расти верхние клыки", - уточнил Амирханов.Он также отметил, что, скорее всего, моржат после адаптации смогут увидеть посетители Московского зоопарка после того, как это будет приемлемо для животных.По словам собеседника агентства, в России почти нет мест, куда можно было бы привезти моржей, спасенных из "китовой тюрьмы". Московский зоопарк является ведущим научным заведением в смысле содержания животных в неволе.
https://ria.ru/20210416/lemury-1728524774.html
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россия, амирхан амирханов, московский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), ялта, китай, общество
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Пятеро моржат, которых забрали из "китовой тюрьмы" в Приморье, в настоящее время находятся в Крыму, но в ближайшие два месяца будут перевезены в Московский зоопарк
, сообщил РИА Новости заместитель главы Росприроднадзора
Амирхан Амирханов.
Две компании - "Океанариум ДВ" и "Сочинский дельфинарий" (владельцы " китовой тюрьмы " в Приморье) - в 2018 году отловили шесть детенышей моржей и продали их компании "Акватория", которая хотела вывезти животных из РФ в Китай
. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура заявляла, что моржи добыты с нарушением закона, их продажа незаконна. Моржей после продажи "Акватории" отправили в Ялту
, а прокуратура через суд добилась передачи животных в госсобственность.
"Пока еще они находятся в Крыму… Сотрудники ездили, наши инспектора и из Московского зоопарка, посмотрели, осмотрели…. У нас задача такая, чтобы они были размещены в таких условиях, чтобы они были приемлемы. Намеревается зоопарк из забрать в максимально короткий срок… В течение ближайших пару месяцев должны они решить проблему эту (размещение животных - ред.) по максимуму. Перевозка сама по себе не очень проблематична, проблематично место размещения", - сказал Амирханов.
Как уточнил чиновник, моржат нельзя выпустить в дикую природу. Эти животные обычно обитают в больших группах и проходят "обучение" у сородичей, как обитать в суровых условиях севера. Моржата попали в "китовую тюрьму" в возрасте до 10 месяцев, поэтому у них не сформировались навыки выживания.
"Их было шесть штук, сейчас пять осталось. Один погиб там… Это сложные объекты для содержания. Они с возрастом становятся сложными с точки зрения и кормления, особенно содержания в соответствующих условиях. Они очень любопытны и пробуют все, что попадается им на глаза: гайки, болты, отдирают обшивки и так далее. Еще у них начинают расти верхние клыки", - уточнил Амирханов.
Он также отметил, что, скорее всего, моржат после адаптации смогут увидеть посетители Московского зоопарка после того, как это будет приемлемо для животных.
По словам собеседника агентства, в России
почти нет мест, куда можно было бы привезти моржей, спасенных из "китовой тюрьмы". Московский зоопарк является ведущим научным заведением в смысле содержания животных в неволе.