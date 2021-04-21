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В Кремле прокомментировали предложение Зеленского встретиться с Путиным
В Кремле прокомментировали предложение Зеленского встретиться с Путиным
В последние дни в Кремле не получали запросов на общение с украинским руководством, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T15:27
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дмитрий песков
украина
донбасс
в мире
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В последние дни в Кремле не получали запросов на общение с украинским руководством, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил своему российскому коллеге "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".Путину об этом доложили, но "нет уверенности, что он ознакомился с информацией из-за подготовки к посланию и рабочих встреч", уточнил Песков в эфире радио "Комсомольская правда".Он также отметил, что для встречи нужны предпосылки.Отношения двух стран ухудшились в 2014 году после госпереворота в Киеве, возвращения Крыма и начала гражданского противостояния в Донбассе. В последнее время обстановка на юго-востоке Украины обострилась, ополченцы обвиняют в этом силовиков, власти страны и Запад говорят об активности российских военных у границ.В Москве не раз подчеркивали, что заинтересованы в стабилизации ситуации у соседей, а также поясняли, что не собираются ни на кого нападать — власти вправе перемещать войска на своей территории без объяснения причин, это внутреннее дело государства.
https://ria.ru/20210421/vstrecha-1729205050.html
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украина
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дмитрий песков, украина, донбасс, в мире

В Кремле прокомментировали предложение Зеленского встретиться с Путиным

15:27 21.04.2021 (обновлено: 17:11 21.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В последние дни в Кремле не получали запросов на общение с украинским руководством, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил своему российскому коллеге "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
Путину об этом доложили, но "нет уверенности, что он ознакомился с информацией из-за подготовки к посланию и рабочих встреч", уточнил Песков в эфире радио "Комсомольская правда".
Он также отметил, что для встречи нужны предпосылки.
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В Москве не раз подчеркивали, что заинтересованы в стабилизации ситуации у соседей, а также поясняли, что не собираются ни на кого нападать — власти вправе перемещать войска на своей территории без объяснения причин, это внутреннее дело государства.
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