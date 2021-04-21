https://ria.ru/20210421/zelenskiy-1729203687.html
Зеленский подписал закон, позволяющий за сутки мобилизовать резервистов
Зеленский подписал закон, позволяющий за сутки мобилизовать резервистов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу в особый период, сообщила пресс-служба офиса главы государства. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T09:15
2021-04-21T09:15
2021-04-21T11:04
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
владимир зеленский
украина
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КИЕВ, 21 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу в особый период, сообщила пресс-служба офиса главы государства.Теперь в случае обострения ситуации в Донбассе армию за сутки можно будет укомплектовать резервистами без объявления мобилизации.В конце марта за документ высказались 256 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Он вступит в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе."Это <...> существенно повысит <...> боеспособность во время военной агрессии, которая стремительно нарастает, а также (позволит. — Прим. ред.) быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности", — сказано в релизе.По сути, на Украине появится новый вид военной службы, а решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный главнокомандующий ВСУ (Зеленский) по представлению главнокомандующего (Руслана Хомчака)."Также подписанный президентом закон <...> реформирует систему воинского учета и деятельность местных органов военного управления, основываясь на европейских принципах и подходах", — добавили в пресс-службе. В частности, предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки.Кроме того, документ усовершенствует порядок воинского учета резервистов, в том числе с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Обериг" (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов).Еще отмечается, что закон осовременивает требования к административной ответственности за нарушения (например, за потерю или умышленную порчу военно-учетных документов) и вводит уголовное наказание за уклонение от призыва, учета или сборов.Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Зеленский направил на место инцидента главу Генштаба и заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). В самопровозглашенных ДНР и ЛНР ответственность за эскалацию семилетнего конфликта возлагают на Киев. Власти республик заявляют о росте числа обстрелов со стороны силовиков и стягивании техники ВСУ к линии соприкосновения.
https://ria.ru/20210411/voyna-1727810314.html
https://ria.ru/20210406/ukraina-1604427141.html
https://ria.ru/20210420/ukraina-1728975895.html
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс, владимир зеленский, украина
КИЕВ, 21 апр — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
подписал закон о призыве на военную службу в особый период, сообщила пресс-служба офиса главы государства.
Теперь в случае обострения ситуации в Донбассе
армию за сутки можно будет укомплектовать резервистами без объявления мобилизации.
В конце марта за документ высказались 256 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Он вступит в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе.
"Это <...> существенно повысит <...> боеспособность во время военной агрессии, которая стремительно нарастает, а также (позволит. — Прим. ред.) быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности", — сказано в релизе.
По сути, на Украине появится новый вид военной службы, а решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный главнокомандующий ВСУ
(Зеленский) по представлению главнокомандующего (Руслана Хомчака).
"Также подписанный президентом закон <...> реформирует систему воинского учета и деятельность местных органов военного управления, основываясь на европейских принципах и подходах", — добавили в пресс-службе. В частности, предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Кроме того, документ усовершенствует порядок воинского учета резервистов, в том числе с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Обериг" (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов).
Еще отмечается, что закон осовременивает требования к административной ответственности за нарушения (например, за потерю или умышленную порчу военно-учетных документов) и вводит уголовное наказание за уклонение от призыва, учета или сборов.
Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области
погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Зеленский направил на место инцидента главу Генштаба и заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Германия
, Россия
, Украина, Франция
).
В самопровозглашенных ДНР и ЛНР ответственность за эскалацию семилетнего конфликта возлагают на Киев. Власти республик заявляют о росте числа обстрелов со стороны силовиков и стягивании техники ВСУ к линии соприкосновения.