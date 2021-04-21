https://ria.ru/20210421/zaym-1729262610.html

Путин рассказал о бюджетных займах для регионов

Путин рассказал о бюджетных займах для регионов

Регионам России, у которых уровень коммерческой задолженности превышает 25% собственного дохода, надо заместить ее бюджетными займами с погашением до 2029 года, РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T13:10

2021-04-21T13:10

2021-04-21T14:41

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Регионам России, у которых уровень коммерческой задолженности превышает 25% собственного дохода, надо заместить ее бюджетными займами с погашением до 2029 года, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.Как подчеркнул глава государства, регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности надо помочь."Предлагаю следующее: весь объем коммерческого долга субъекта федерации, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со срокам погашения до 2029 года", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210421/kredity-1729257560.html

россия

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2021

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, экономика