https://ria.ru/20210421/zaschitnik-1729241292.html

Умер последний защитник Брестской крепости

Умер последний защитник Брестской крепости

Ветеран Великой Отечественной войны, последний боец, защищавший Брестскую крепость, Петр Котельников умер в Москве на 92-м году жизни, сообщил белорусский... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:29

2021-04-21T12:29

2021-04-21T15:15

москва

пензенская область

ссср

общество

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МИНСК, 21 апр — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, последний боец, защищавший Брестскую крепость, Петр Котельников умер в Москве на 92-м году жизни, сообщил белорусский телеканал СТВ.Это произошло вчера. Причины смерти пока не уточняются.В последнее время ветеран проживал в Москве.Котельников родился в 1929 году в селе Богоявленском Земетчинского района Пензенской области. В раннем детстве он остался сиротой и рос в детдоме, а войну встретил в Брестской крепости. Мальчик был 12-летним воспитанником музыкантского взвода.Телеканал также уточнил, что Котельников стал прототипом главного героя фильма "Брестская крепость".Оборона Брестской крепости в июне 1941 года стала символом героизма, верности присяге и любви к Родине, проявленной советскими людьми в годы Великой Отечественной войны. Крепость первой приняла на себя удар немецких войск. Ее защитники без воды, продовольствия и связи, а также при острой нехватке боеприпасов и медикаментов сопротивлялись как минимум месяц, оставаясь в глубоком тылу вермахта, наступавшего на Москву.Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года ей присвоили звание "Крепость-герой". В 1971 году был открыт мемориальный комплекс "Брестская крепость".

https://ria.ru/20201002/krepost-1578134874.html

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москва, пензенская область, ссср, общество