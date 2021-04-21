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Умер последний защитник Брестской крепости
Умер последний защитник Брестской крепости
Ветеран Великой Отечественной войны, последний боец, защищавший Брестскую крепость, Петр Котельников умер в Москве на 92-м году жизни, сообщил белорусский... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:29
2021-04-21T15:15
москва
пензенская область
ссср
общество
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МИНСК, 21 апр — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, последний боец, защищавший Брестскую крепость, Петр Котельников умер в Москве на 92-м году жизни, сообщил белорусский телеканал СТВ.Это произошло вчера. Причины смерти пока не уточняются.В последнее время ветеран проживал в Москве.Котельников родился в 1929 году в селе Богоявленском Земетчинского района Пензенской области. В раннем детстве он остался сиротой и рос в детдоме, а войну встретил в Брестской крепости. Мальчик был 12-летним воспитанником музыкантского взвода.Телеканал также уточнил, что Котельников стал прототипом главного героя фильма "Брестская крепость".Оборона Брестской крепости в июне 1941 года стала символом героизма, верности присяге и любви к Родине, проявленной советскими людьми в годы Великой Отечественной войны. Крепость первой приняла на себя удар немецких войск. Ее защитники без воды, продовольствия и связи, а также при острой нехватке боеприпасов и медикаментов сопротивлялись как минимум месяц, оставаясь в глубоком тылу вермахта, наступавшего на Москву.Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года ей присвоили звание "Крепость-герой". В 1971 году был открыт мемориальный комплекс "Брестская крепость".
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москва, пензенская область, ссср, общество

Умер последний защитник Брестской крепости

12:29 21.04.2021 (обновлено: 15:15 21.04.2021)
 
© Фото : Посольство Республики Беларусь в РФПетр Котельников
Петр Котельников - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Фото : Посольство Республики Беларусь в РФ
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МИНСК, 21 апр — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, последний боец, защищавший Брестскую крепость, Петр Котельников умер в Москве на 92-м году жизни, сообщил белорусский телеканал СТВ.
Это произошло вчера. Причины смерти пока не уточняются.
В последнее время ветеран проживал в Москве.
Котельников родился в 1929 году в селе Богоявленском Земетчинского района Пензенской области. В раннем детстве он остался сиротой и рос в детдоме, а войну встретил в Брестской крепости. Мальчик был 12-летним воспитанником музыкантского взвода.
Телеканал также уточнил, что Котельников стал прототипом главного героя фильма "Брестская крепость".
Мемориальный комплекс Брестская крепость-герой - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября 2020, 22:08Союзное государство
Григорий Бысюк: Брестская крепость – общий памятник белорусов и россиян
Оборона Брестской крепости в июне 1941 года стала символом героизма, верности присяге и любви к Родине, проявленной советскими людьми в годы Великой Отечественной войны.
Крепость первой приняла на себя удар немецких войск. Ее защитники без воды, продовольствия и связи, а также при острой нехватке боеприпасов и медикаментов сопротивлялись как минимум месяц, оставаясь в глубоком тылу вермахта, наступавшего на Москву.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года ей присвоили звание "Крепость-герой". В 1971 году был открыт мемориальный комплекс "Брестская крепость".
© РИА Новости / Евгений КоктышУчастник обороны Брестской крепости Петр Котельников с участниками антивоенного митинга в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".
Участник обороны Брестской крепости Петр Котельников с участниками антивоенного митинга в мемориальном комплексе Брестская крепость-герой. - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Евгений Коктыш
Участник обороны Брестской крепости Петр Котельников с участниками антивоенного митинга в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".
 
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