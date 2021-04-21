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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210421/zarazhenie-1729193986.html
Врач оценил шанс повторного заражения COVID-19 в новую волну пандемии
Врач оценил шанс повторного заражения COVID-19 в новую волну пандемии
Повторное заражение COVID-19 возможно, но в большинстве случаев речь идет о других болезнях. Как понять, чем инфицирован человек, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T04:09
2021-04-21T04:09
распространение коронавируса
владислав жемчугов
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Повторное заражение COVID-19 возможно, но в большинстве случаев речь идет о других болезнях. Как понять, чем инфицирован человек, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.Появление простудных симптомов на фоне возможной третьей волны пандемии COVID-19 может вызывать у человека страх, что он впервые или вновь подхватил коронавирусную инфекцию. Этот страх обоснован, поскольку случаи повторного заражения встречаются все чаще, отметил Владислав Жемчугов. Однако прежде чем ставить окончательный диагноз и назначать лечение, нужно все тщательно проверить и выяснить, о какой именно инфекции идет речь. Если человек уже болел COVID-19 и у него вновь положительный ПЦР-тест, это не обязательно означает, что он второй раз заразился коронавирусом. Чтобы понять, повторное это заболевание или персистирование, то есть длительное существование в организме первого вируса, надо сравнить их генетически, отметил Владислав Жемчгов "При первом заболевании вирус выделяется при тестировании, и он хранится, а если вдруг человек заболевает повторно, то второй раз берут вирус и сравнивают. Если они отличаются, то речь идет о повторном заражении. Если они одинаковые, то мы не можем сказать, что это повторное заражение, а не продленная форма первого заражения", – объяснил специалист по особо опасным инфекциям в интервью радио Sputnik.В любом случае, подчеркнул Владислав Жемчугов, лучшая защита и от первичного, и от вторичного заражения коронавирусом – это вакцинация.
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владислав жемчугов, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

Врач оценил шанс повторного заражения COVID-19 в новую волну пандемии

04:09 21.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Повторное заражение COVID-19 возможно, но в большинстве случаев речь идет о других болезнях. Как понять, чем инфицирован человек, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Появление простудных симптомов на фоне возможной третьей волны пандемии COVID-19 может вызывать у человека страх, что он впервые или вновь подхватил коронавирусную инфекцию. Этот страх обоснован, поскольку случаи повторного заражения встречаются все чаще, отметил Владислав Жемчугов. Однако прежде чем ставить окончательный диагноз и назначать лечение, нужно все тщательно проверить и выяснить, о какой именно инфекции идет речь.
"Если у человека были положительный ПЦР-тест и наличие антител, а через какое-то время у этого человека простудные симптомы, то надо разбираться. Это может быть не только коронавирус, но и грипп или обычная простуда, ведь их никто не отменял. Для этого есть тест-система на грипп и есть ПЦР-тест на коронавирус", – уточнил врач.
Если человек уже болел COVID-19 и у него вновь положительный ПЦР-тест, это не обязательно означает, что он второй раз заразился коронавирусом. Чтобы понять, повторное это заболевание или персистирование, то есть длительное существование в организме первого вируса, надо сравнить их генетически, отметил Владислав Жемчгов
"При первом заболевании вирус выделяется при тестировании, и он хранится, а если вдруг человек заболевает повторно, то второй раз берут вирус и сравнивают. Если они отличаются, то речь идет о повторном заражении. Если они одинаковые, то мы не можем сказать, что это повторное заражение, а не продленная форма первого заражения", – объяснил специалист по особо опасным инфекциям в интервью радио Sputnik.
В любом случае, подчеркнул Владислав Жемчугов, лучшая защита и от первичного, и от вторичного заражения коронавирусом – это вакцинация.
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