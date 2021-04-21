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В Кремле назвали "красные линии" в отношении Запада
В Кремле назвали "красные линии" в отношении Запада
Вмешательство во внутренние дела России, включая выборы или другие политические процессы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов будут... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T15:25
2021-04-21T17:48
дмитрий песков
владимир путин
политика
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вмешательство во внутренние дела России, включая выборы или другие политические процессы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов будут "красными линиями" для России, о которых сказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Что касается "красных линий", то они очевидны. В первую очередь, это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней по недопущению вмешательств кого-то извне, будь то наши выборы или другие внутриполитические процессы, это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, недопущений ущемления экономических интересов нашей страны", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда"."Он предупредил Шерхана и прилипал", - сказал пресс-секретарь..
россия
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Путин: "Цеплять Россию – новый спорт"
В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода, цеплять Россию. Спорт какой-то. Новый вид спорта: кто громче что-то скажет. Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержано. Можно сказать, прямо без иронии скажу: можно сказать скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство. Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. Но мы видим, что происходит в реальной жизни. Вот, как я уже сказал: цепляют Россию то тут, то там, без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие Табаки. Все, как у Киплинга.
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видео, дмитрий песков, владимир путин, политика, послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия
В Кремле назвали "красные линии" в отношении Запада
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вмешательство во внутренние дела России, включая выборы или другие политические процессы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов будут "красными линиями" для России, о которых сказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В Кремле назвали "красные линии" в отношении Запада

15:25 21.04.2021 (обновлено: 17:48 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вмешательство во внутренние дела России, включая выборы или другие политические процессы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов будут "красными линиями" для России, о которых сказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Что касается "красных линий", то они очевидны. В первую очередь, это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней по недопущению вмешательств кого-то извне, будь то наши выборы или другие внутриполитические процессы, это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, недопущений ущемления экономических интересов нашей страны", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
"Он предупредил Шерхана и прилипал", - сказал пресс-секретарь..
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитикаПослание президента Федеральному собранию в 2021 годуРоссия
 
 
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