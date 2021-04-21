https://ria.ru/20210421/zaderzhaniya-1729378269.html

В ОНК заявили о задержании около 20 человек на незаконной акции в Москве

В ОНК заявили о задержании около 20 человек на незаконной акции в Москве

Порядка 20 человек задержали во время несогласованной акции в центре Москвы, заявил РИА Новости ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T22:18

2021-04-21T22:18

2021-04-21T22:18

россия

алексей мельников

онк

татьяна москалькова

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729365775_0:0:3480:1958_1920x0_80_0_0_5bf71cae6f6be883b664bc6054834c01.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Порядка 20 человек задержали во время несогласованной акции в центре Москвы, заявил РИА Новости ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников."В Москве задержано порядка 20 человек", - сказал Мельников, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей мельников, онк, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, общество