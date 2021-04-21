https://ria.ru/20210421/zaderzhanie-1729373435.html
В Москве задержали участника несогласованной акции
В Москве задержали участника несогласованной акции
Силовики задержали участника несанкционированной акции в центре Москвы, который мешал проезду машины ДПС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T21:12
2021-04-21T21:12
2021-04-21T21:29
россия
татьяна москалькова
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729365775_0:0:3480:1958_1920x0_80_0_0_5bf71cae6f6be883b664bc6054834c01.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Силовики задержали участника несанкционированной акции в центре Москвы, который мешал проезду машины ДПС, передает корреспондент РИА Новости.На улице Рождественка произошла потасовка между правоохранителями и участником несанкционированной акции, который мешал проезду машины ДПС. Молодой человек нецензурно ругался на силовиков, потом попытался скрыться в толпе, однако, по словам очевидцев, все-таки был задержан.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных митингах и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций и что призывы к провокациям звучат из-за рубежа.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729365775_507:0:3236:2047_1920x0_80_0_0_4375039d782c38856e003568392277ff.jpg
Усиление нарядов полиции в центре Москвы
Московская полиция усилила наряды у метро "Арбатская" и Пушкинской площади, куда организаторы несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального перенесли места сбора.
2021-04-21T21:12
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, общество, москва