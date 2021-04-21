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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210421/yazyk-1729220522.html
Китайско-Российский комитет дружбы обсудил развитие китайского языка в РФ
Китайско-Российский комитет дружбы обсудил развитие китайского языка в РФ
Китайский сопредседатель Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития Ся Баолун выступил 20 апреля на открытии онлайн-семинара по вопросам преподавания РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T11:40
2021-04-21T11:40
россия-китай: главное
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МОСКВА, 21 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский сопредседатель Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития Ся Баолун выступил 20 апреля на открытии онлайн-семинара по вопросам преподавания и популяризации китайского языка в России.Ся Баолун отметил, что в условиях стратегического руководства председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения стабильно развиваются на высоком уровне, что стало надежным гарантом мира и стабильности в период глобальной турбулентности и беспрецедентных перемен. В этом году отмечается 20-летие китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, обе стороны должны продолжать расширять сотрудничество в сфере образования, включая преподавание языков, вносить новый вклад в укрепление гуманитарных связей и обеспечение наследования из поколения в поколение традиций дружбы.Сопредседатель российской части комитета Борис Титов в своем выступлении отметил динамику развития обменов и связей между народов двух стран. По его словам, в этом контексте активное развитие обучения и популяризации китайского языка в России создает более благоприятные условия для расширения двустороннего сотрудничества.Организаторами мероприятия выступила российская сторона Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития. В нем также приняли участие посол Китая в России Чжан Ханьхуй, посол России в Китае Андрей Денисов и другие.
https://ria.ru/20210416/vystavka-1728544723.html
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россия, китай

Китайско-Российский комитет дружбы обсудил развитие китайского языка в РФ

11:40 21.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзучение китайского языка
Изучение китайского языка - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 21 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский сопредседатель Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития Ся Баолун выступил 20 апреля на открытии онлайн-семинара по вопросам преподавания и популяризации китайского языка в России.
Ся Баолун отметил, что в условиях стратегического руководства председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения стабильно развиваются на высоком уровне, что стало надежным гарантом мира и стабильности в период глобальной турбулентности и беспрецедентных перемен. В этом году отмечается 20-летие китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, обе стороны должны продолжать расширять сотрудничество в сфере образования, включая преподавание языков, вносить новый вклад в укрепление гуманитарных связей и обеспечение наследования из поколения в поколение традиций дружбы.
Гуанчжоу - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 12:19Россия-Китай: Главное
Подмосковных производителей представили на выставке пластмасс в Китае
Сопредседатель российской части комитета Борис Титов в своем выступлении отметил динамику развития обменов и связей между народов двух стран. По его словам, в этом контексте активное развитие обучения и популяризации китайского языка в России создает более благоприятные условия для расширения двустороннего сотрудничества.
Организаторами мероприятия выступила российская сторона Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития. В нем также приняли участие посол Китая в России Чжан Ханьхуй, посол России в Китае Андрей Денисов и другие.
 
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