https://ria.ru/20210421/yakutiya-1729272407.html
Глава Ил Тумэн предложил вернуть регионам право регулировать сельхозпалы
Глава Ил Тумэн предложил вернуть регионам право регулировать сельхозпалы
Председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии Петр Гоголев предложил вернуться к вопросу о наделении субъектов РФ законодательными полномочиями по регулированию... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T13:25
2021-04-21T13:25
2021-04-21T13:25
республика саха (якутия)
петр гоголев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии Петр Гоголев предложил вернуться к вопросу о наделении субъектов РФ законодательными полномочиями по регулированию проведения сельскохозяйственных палов в целях улучшения качества пастбищных угодий, сообщает пресс-служба республиканского парламента.Гоголев принял участие в парламентских слушаниях в Госдуме на тему "Законодательное обеспечение эффективного развития АПК и производства улучшенной и органической сельскохозяйственной продукции".Табунные лошади в Якутии самостоятельно пасутся круглогодично на пастбищах, выбирая наиболее питательные угодья."Кормовые угодья (сенокосы, пастбища) составляют 778,3 тысяч гектаров, то есть 87,9 % от общей площади сельхозугодий. Ранее мы ежегодно производили сельхозпалы на 30 тысячах гектаров. В соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности" и правилами противопожарного режима, утвержденных постановлением правительства РФ, запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерней, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и разведение костров", - пояснил Гоголев.Гоголев считает, что падеж лошадей в регионе увеличился, в том числе, из-за из-за ухудшения качества корма на пастбищах, что связано с запретом сельскохозяйственного пала. "Безусловно, мы понимаем, что пожары несут огромный вред, создают угрозу жизни и здоровью человека, нарушают инфраструктуры населенных пунктов. Между тем, многолетние накопления сухого травяного пласта приводит к резкому снижению продуктивности угодий и ухудшения ботанического состава травостоя. Особенно с учетом того, что у нас короткий вегетационный период. Более того, на вечных мерзлотных грунтах процесс минерализации и гумификации органических остатков очень происходит медленно. В итоге со временем эти участки заболачиваются, превращаются в кочкарники. Мы теряем огромные площади наших сельскохозяйственных угодий", - сказал Гоголев.Председатель Ил Тумэн напомнил, что в свое время в Республике Саха (Якутия) действовал закон, который регулировал проведение сельхозпалов. В этой связи он предложил "хорошо продумать об ответственном отношении субъектов федерации и вернуться к вопросу о наделении их законодательными полномочиями в этой области".
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петр гоголев
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости
. Председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии Петр Гоголев
предложил вернуться к вопросу о наделении субъектов РФ законодательными полномочиями по регулированию проведения сельскохозяйственных палов в целях улучшения качества пастбищных угодий, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Гоголев принял участие в парламентских слушаниях в Госдуме на тему "Законодательное обеспечение эффективного развития АПК и производства улучшенной и органической сельскохозяйственной продукции".
Табунные лошади в Якутии самостоятельно пасутся круглогодично на пастбищах, выбирая наиболее питательные угодья.
"Кормовые угодья (сенокосы, пастбища) составляют 778,3 тысяч гектаров, то есть 87,9 % от общей площади сельхозугодий. Ранее мы ежегодно производили сельхозпалы на 30 тысячах гектаров. В соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности" и правилами противопожарного режима, утвержденных постановлением правительства РФ, запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерней, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и разведение костров", - пояснил Гоголев.
Гоголев считает, что падеж лошадей в регионе увеличился, в том числе, из-за из-за ухудшения качества корма на пастбищах, что связано с запретом сельскохозяйственного пала.
"Безусловно, мы понимаем, что пожары несут огромный вред, создают угрозу жизни и здоровью человека, нарушают инфраструктуры населенных пунктов. Между тем, многолетние накопления сухого травяного пласта приводит к резкому снижению продуктивности угодий и ухудшения ботанического состава травостоя. Особенно с учетом того, что у нас короткий вегетационный период. Более того, на вечных мерзлотных грунтах процесс минерализации и гумификации органических остатков очень происходит медленно. В итоге со временем эти участки заболачиваются, превращаются в кочкарники. Мы теряем огромные площади наших сельскохозяйственных угодий", - сказал Гоголев.
Председатель Ил Тумэн напомнил, что в свое время в Республике Саха (Якутия) действовал закон, который регулировал проведение сельхозпалов. В этой связи он предложил "хорошо продумать об ответственном отношении субъектов федерации и вернуться к вопросу о наделении их законодательными полномочиями в этой области".