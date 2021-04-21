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В Минтруде рассказали, как можно будет получить выплаты на школьников

В Минтруде рассказали, как можно будет получить выплаты на школьников

Глава Минтруда Антон Котяков в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, как получить единовременную выплату на детей школьного возраста. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T14:47

2021-04-21T14:47

2021-04-21T18:38

россия

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

пенсионный фонд рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, как получить единовременную выплату на детей школьного возраста.Как отметил Котяков, для получения этой суммы нужно будет просто подать заявление — это можно сделать как в письменном виде в МФЦ, отделении ПФР или органах соцзащиты, так и онлайн. Всю остальную работу берет на себя государство.В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин озвучил новые меры поддержки семей с детьми. В частности, речь шла о решении проблем с алиментами, а также о введении с июля выплаты в размере 5650 рублей в месяц детям из неполных семей в возрасте от восьми до 16 лет.Помимо этого, глава государства поручил оплачивать больничные по уходу за ребенком до семи лет в полном объеме, а беременные женщины, которые оказались в сложной материальной ситуации, будут получать 6350 рублей в месяц. Также в августе семьям с детьми школьного возраста выделят по десять тысяч рублей.

россия

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2021

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Путин о новых выплатах семьям с детьми и малоимущим беременным Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми и малоимущим беременным. 2021-04-21T14:47 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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