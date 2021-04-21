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В Минтруде рассказали, как можно будет получить выплаты на школьников
В Минтруде рассказали, как можно будет получить выплаты на школьников
Глава Минтруда Антон Котяков в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, как получить единовременную выплату на детей школьного возраста. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:47
2021-04-21T14:47
2021-04-21T18:38
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
пенсионный фонд рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, как получить единовременную выплату на детей школьного возраста.Как отметил Котяков, для получения этой суммы нужно будет просто подать заявление — это можно сделать как в письменном виде в МФЦ, отделении ПФР или органах соцзащиты, так и онлайн. Всю остальную работу берет на себя государство.В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин озвучил новые меры поддержки семей с детьми. В частности, речь шла о решении проблем с алиментами, а также о введении с июля выплаты в размере 5650 рублей в месяц детям из неполных семей в возрасте от восьми до 16 лет.Помимо этого, глава государства поручил оплачивать больничные по уходу за ребенком до семи лет в полном объеме, а беременные женщины, которые оказались в сложной материальной ситуации, будут получать 6350 рублей в месяц. Также в августе семьям с детьми школьного возраста выделят по десять тысяч рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин о новых выплатах семьям с детьми и малоимущим беременным
Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми и малоимущим беременным.
2021-04-21T14:47
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РИА Новости
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видео, россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, владимир путин, общество
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Глава Минтруда Антон Котяков в эфире телеканала "Россия 24
" рассказал, как получить единовременную выплату на детей школьного возраста.
Как отметил Котяков, для получения этой суммы нужно будет просто подать заявление — это можно сделать как в письменном виде в МФЦ, отделении ПФР или органах соцзащиты, так и онлайн. Всю остальную работу берет на себя государство.
В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин озвучил новые меры поддержки семей с детьми. В частности, речь шла о решении проблем с алиментами, а также о введении с июля выплаты в размере 5650 рублей в месяц детям из неполных семей в возрасте от восьми до 16 лет.
Помимо этого, глава государства поручил оплачивать больничные по уходу за ребенком до семи лет в полном объеме, а беременные женщины, которые оказались в сложной материальной ситуации, будут получать 6350 рублей в месяц. Также в августе семьям с детьми школьного возраста выделят по десять тысяч рублей.