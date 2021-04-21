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Путин поручил предусмотреть новые выплаты для беременных
Путин поручил предусмотреть новые выплаты для беременных
Президент РФ Владимир Путин предложил выплачивать беременным женщинам, которые оказались в сложной материальной ситуации, по 6 тыс 350 рублей в месяц. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:33
2021-04-21T12:33
2021-04-21T16:17
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил выплачивать беременным женщинам, которые оказались в сложной материальной ситуации, по 6 тыс 350 рублей в месяц.Глава государства в среду выступает с посланием Федеральному собранию."Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере в среднем по стране 6 тысяч 350 рублей", - добавил Путин.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
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Путин о новых выплатах семьям с детьми и малоимущим беременным
Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми и малоимущим беременным.
2021-04-21T12:33
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РИА Новости
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, общество