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Путин поручил предусмотреть новые выплаты для беременных

Путин поручил предусмотреть новые выплаты для беременных

Президент РФ Владимир Путин предложил выплачивать беременным женщинам, которые оказались в сложной материальной ситуации, по 6 тыс 350 рублей в месяц. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:33

2021-04-21T12:33

2021-04-21T16:17

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил выплачивать беременным женщинам, которые оказались в сложной материальной ситуации, по 6 тыс 350 рублей в месяц.Глава государства в среду выступает с посланием Федеральному собранию."Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере в среднем по стране 6 тысяч 350 рублей", - добавил Путин.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210421/shkolniki-1729243660.html

россия

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2021

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Путин о новых выплатах семьям с детьми и малоимущим беременным Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми и малоимущим беременным. 2021-04-21T12:33 true PT1M43S

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, общество