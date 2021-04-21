https://ria.ru/20210421/vykhod-1729279973.html
Украина намерена выйти из еще одного соглашения с СНГ
Украина намерена выйти из еще одного соглашения с СНГ
Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил законопроект о выходе страны из соглашения СНГ о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T13:52
2021-04-21T13:52
2021-04-21T14:14
россия
верховная рада украины
снг
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727178276_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_3ad4e8a127fc290866ffaf81a56ace1b.jpg
КИЕВ, 21 апр - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил законопроект о выходе страны из соглашения СНГ о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных, трансляция заседания шла на канале правительства в Youtube.Согласно соглашению, в 1996 году стороны обязались создать Межгосударственный резерв биопрепаратов и других средств защиты животных в СНГ за счет долевого участия. После одобрения правительства проект закона о выходе из этого соглашения будет направлен на рассмотрение в Верховную раду.В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такой межгосударственный резерв находится в РФ, а номенклатура препаратов, включенных в реестр, в основном ориентирована на заболевания, которые случаются на территории России. Также сообщается, что препараты резерва не удовлетворяют современные потребности. Вместе с тем Украина последние 10 лет не использовала препараты и другие средства защиты животных из этого резерва. Поэтому дальнейшее участие Украины в соглашении нецелесообразно.Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727178276_370:0:2741:1779_1920x0_80_0_0_8844d7478fb8ae39cdef5d82edb83725.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, верховная рада украины, снг, украина, политика