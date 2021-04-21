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Украина намерена выйти из еще одного соглашения с СНГ
Украина намерена выйти из еще одного соглашения с СНГ
Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил законопроект о выходе страны из соглашения СНГ о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T13:52
2021-04-21T14:14
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КИЕВ, 21 апр - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил законопроект о выходе страны из соглашения СНГ о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных, трансляция заседания шла на канале правительства в Youtube.Согласно соглашению, в 1996 году стороны обязались создать Межгосударственный резерв биопрепаратов и других средств защиты животных в СНГ за счет долевого участия. После одобрения правительства проект закона о выходе из этого соглашения будет направлен на рассмотрение в Верховную раду.В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такой межгосударственный резерв находится в РФ, а номенклатура препаратов, включенных в реестр, в основном ориентирована на заболевания, которые случаются на территории России. Также сообщается, что препараты резерва не удовлетворяют современные потребности. Вместе с тем Украина последние 10 лет не использовала препараты и другие средства защиты животных из этого резерва. Поэтому дальнейшее участие Украины в соглашении нецелесообразно.Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
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россия, верховная рада украины, снг, украина, политика

Украина намерена выйти из еще одного соглашения с СНГ

13:52 21.04.2021 (обновлено: 14:14 21.04.2021)
 
© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Независимости в Киеве
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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КИЕВ, 21 апр - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил законопроект о выходе страны из соглашения СНГ о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных, трансляция заседания шла на канале правительства в Youtube.
Согласно соглашению, в 1996 году стороны обязались создать Межгосударственный резерв биопрепаратов и других средств защиты животных в СНГ за счет долевого участия. После одобрения правительства проект закона о выходе из этого соглашения будет направлен на рассмотрение в Верховную раду.
"Выйти из соглашения о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах - участниках Содружества Независимых Государств, совершенного в Москве 12 апреля 1996 года", - говорится в документе.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такой межгосударственный резерв находится в РФ, а номенклатура препаратов, включенных в реестр, в основном ориентирована на заболевания, которые случаются на территории России. Также сообщается, что препараты резерва не удовлетворяют современные потребности. Вместе с тем Украина последние 10 лет не использовала препараты и другие средства защиты животных из этого резерва. Поэтому дальнейшее участие Украины в соглашении нецелесообразно.
Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
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