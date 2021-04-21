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В Госдуме готовят инициативы против вмешательства в выборы
В Госдуме готовят инициативы против вмешательства в выборы
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ готовит законодательные инициативы против деструктивного влияния подконтрольных... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T20:13
2021-04-21T20:13
2021-04-21T20:13
россия
василий пискарев
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ готовит законодательные инициативы против деструктивного влияния подконтрольных Западу НКО и НПО, в том числе против попыток вмешательства в выборы, сообщил глава комиссии Василий Пискарев."Оскорбления в адрес России и попытки оказать деструктивное влияние на наших граждан через подконтрольные Западу неправительственные и некоммерческие организации, имитирующие свою социальную ориентированность, а также попытки вмешиваться в избирательный процесс не останутся незамеченными и получат достойный ответ, в том числе на законодательном уровне. Соответствующие предложения уже готовятся комиссией", - заявил Пискарев, слова которого приводит его пресс-служба.Также Пискарев рекомендовал "недружественно настроенным западным политикам" прислушаться к предостережению президента России Владимира Путина о недопустимости пересечения в отношении России "красной черты", включая попытки вмешательства во внутренние дела РФ.
https://ria.ru/20210320/vmeshatelstvo-1602139530.html
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россия, василий пискарев, госдума рф, владимир путин, политика