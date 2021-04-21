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Путин надеется на сохранение настроя на конкурентную борьбу на выборах
Путин надеется на сохранение настроя на конкурентную борьбу на выборах
Президент РФ Владимир Путин в преддверии выборов в Госдуму выразил надежду, что настрой на конкурентную политическую борьбу сохранится. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:19
2021-04-21T14:19
2021-04-21T14:19
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в преддверии выборов в Госдуму выразил надежду, что настрой на конкурентную политическую борьбу сохранится."В период подготовки к выборам в Государственную думу, другие органы власти и с учетом той большой работы, которая нам предстоит, рассчитываю, что такой настрой на конкурентную политическую борьбу, но все-таки настрой, который объединяет нас вокруг общих задач, он будет сохраняться", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, госдума рф, владимир путин, политика