https://ria.ru/20210421/vybory-1729285870.html

Путин надеется на сохранение настроя на конкурентную борьбу на выборах

Путин надеется на сохранение настроя на конкурентную борьбу на выборах

Президент РФ Владимир Путин в преддверии выборов в Госдуму выразил надежду, что настрой на конкурентную политическую борьбу сохранится. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T14:19

2021-04-21T14:19

2021-04-21T14:19

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в преддверии выборов в Госдуму выразил надежду, что настрой на конкурентную политическую борьбу сохранится."В период подготовки к выборам в Государственную думу, другие органы власти и с учетом той большой работы, которая нам предстоит, рассчитываю, что такой настрой на конкурентную политическую борьбу, но все-таки настрой, который объединяет нас вокруг общих задач, он будет сохраняться", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, госдума рф, владимир путин, политика