В российских вузах появятся еще 45 тысяч бюджетных мест

"Через месяц ученики одиннадцатых классов будут сдавать экзамен. По их результатам большинство - порядка 60% выпускников - смогут поступить на бюджетные места в вузах. Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию, как в России, можно ответственно сказать, нет практически ни в одной стране мира. В предстоящие два года дополнительно откроем в вузах еще 45 тысяч бюджетных мест, не менее 70% из них отдадим именно в регионы РФ, где нужны выпускники", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.