В российских вузах появятся еще 45 тысяч бюджетных мест
12:40 21.04.2021 (обновлено: 15:34 21.04.2021)
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкСтуденты в аудитории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В российских вузах вскоре появятся еще 45 тысяч бюджетных мест, не менее 70% из них - для регионов, заявил президент России Владимир Путин.
"Через месяц ученики одиннадцатых классов будут сдавать экзамен. По их результатам большинство - порядка 60% выпускников - смогут поступить на бюджетные места в вузах. Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию, как в России, можно ответственно сказать, нет практически ни в одной стране мира. В предстоящие два года дополнительно откроем в вузах еще 45 тысяч бюджетных мест, не менее 70% из них отдадим именно в регионы РФ, где нужны выпускники", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
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