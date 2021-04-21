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Песков прокомментировал предложение Кравчука встретиться с Путиным
Песков прокомментировал предложение Кравчука встретиться с Путиным
Президент России Владимир Путин пока не в курсе предложения экс-президента Украины, главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T18:26
2021-04-21T18:26
россия
леонид кравчук
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
украина
в мире
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не в курсе предложения экс-президента Украины, главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука встретиться с ним для обсуждения урегулирования в регионе, это новая инициатива, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Кравчук заявил, что ему есть что сказать Путину и он готов с ним встретиться "хоть сегодня".Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ Песков указал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, леонид кравчук, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, украина, в мире

Песков прокомментировал предложение Кравчука встретиться с Путиным

18:26 21.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не в курсе предложения экс-президента Украины, главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука встретиться с ним для обсуждения урегулирования в регионе, это новая инициатива, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это новая идея. Пока (Путин - ред.) не знает", - сказал он.
Кравчук заявил, что ему есть что сказать Путину и он готов с ним встретиться "хоть сегодня".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ Песков указал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
17:54
Зеленский не может назначать Путину встречу в Донбассе, заявил Пасечник
 
РоссияЛеонид КравчукВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
 
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