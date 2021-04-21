https://ria.ru/20210421/vstrecha-1729349045.html
Песков прокомментировал предложение Кравчука встретиться с Путиным
Песков прокомментировал предложение Кравчука встретиться с Путиным
Президент России Владимир Путин пока не в курсе предложения экс-президента Украины, главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T18:26
2021-04-21T18:26
2021-04-21T18:26
россия
леонид кравчук
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_0:244:3205:2047_1920x0_80_0_0_fd1e63b0f5ae136526fc1de6164314db.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не в курсе предложения экс-президента Украины, главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука встретиться с ним для обсуждения урегулирования в регионе, это новая инициатива, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Кравчук заявил, что ему есть что сказать Путину и он готов с ним встретиться "хоть сегодня".Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ Песков указал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210421/vstrecha-1729342907.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_89:0:2818:2047_1920x0_80_0_0_d154762b205c7fdb5d9951e3988a1915.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, леонид кравчук, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, украина, в мире