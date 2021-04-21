https://ria.ru/20210421/vstrecha-1729349045.html

Песков прокомментировал предложение Кравчука встретиться с Путиным

Песков прокомментировал предложение Кравчука встретиться с Путиным

Президент России Владимир Путин пока не в курсе предложения экс-президента Украины, главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T18:26

2021-04-21T18:26

2021-04-21T18:26

россия

леонид кравчук

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

украина

в мире

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не в курсе предложения экс-президента Украины, главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука встретиться с ним для обсуждения урегулирования в регионе, это новая инициатива, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Кравчук заявил, что ему есть что сказать Путину и он готов с ним встретиться "хоть сегодня".Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ Песков указал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210421/vstrecha-1729342907.html

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россия, леонид кравчук, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, украина, в мире