https://ria.ru/20210421/vstrecha-1729206786.html

Источник оценил предложение Зеленского Путину встретиться в Донбассе

Источник оценил предложение Зеленского Путину встретиться в Донбассе

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, предложившему российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Донбассе, надо встречаться с главами ДНР и ЛНР,... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T09:44

2021-04-21T09:44

2021-04-21T09:58

ситуация в днр и лнр

владимир путин

россия

донецкая народная республика

владимир зеленский

москва

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому, предложившему российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Донбассе, надо встречаться с главами ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ в Кремле указали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210421/kredity-1729145689.html

россия

донецкая народная республика

москва

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2021

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ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, донецкая народная республика, владимир зеленский, москва