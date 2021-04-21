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Источник оценил предложение Зеленского Путину встретиться в Донбассе
Источник оценил предложение Зеленского Путину встретиться в Донбассе
Президенту Украины Владимиру Зеленскому, предложившему российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Донбассе, надо встречаться с главами ДНР и ЛНР,... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T09:44
2021-04-21T09:58
ситуация в днр и лнр
владимир путин
россия
донецкая народная республика
владимир зеленский
москва
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому, предложившему российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Донбассе, надо встречаться с главами ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ в Кремле указали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, донецкая народная республика, владимир зеленский, москва

Источник оценил предложение Зеленского Путину встретиться в Донбассе

09:44 21.04.2021 (обновлено: 09:58 21.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому, предложившему российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Донбассе, надо встречаться с главами ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
"Киев застыл в ложной парадигме и боится признать реалии. Киев воюет не с Россией, а с собственными гражданами, живущими в Донбассе. Поэтому Зеленскому надо встречаться не с Путиным, а с (главой ДНР Денисом) Пушилиным и (главой ЛНР Леонидом) Пасечником", - подчеркнул собеседник агентства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ в Кремле указали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
08:00
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Ситуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийМосква
 
 
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