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Эксперт назвал призыв Зеленского к Путину встретиться в Донбассе хайпом
Эксперт назвал призыв Зеленского к Путину встретиться в Донбассе хайпом
Предложение президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе – это нереалистичный и бессмысленный хайп, заявил РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T09:31
2021-04-21T09:31
богдан безпалько
донецкая народная республика
владимир зеленский
дмитрий песков
москва
украина
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Предложение президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе – это нереалистичный и бессмысленный хайп, заявил РИА Новости член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".По его мнению, Зеленский просто хочет выделиться и однозначно знает, что эта встреча не состоится. "Очевидно, что никто не будет соглашаться на встречу в серой зоне, где нет четкого контроля, где нет гарантий безопасности. К тому же формально Донбасс - это территория Украины в соответствии с минскими соглашениями. Почему бы тогда Зеленскому не приехать на территорию России?", - отметил эксперт."Зачем вообще Путину встречаться с Зеленским неважно где? Цель какая, что хочет обсудить Зеленский? Это совершенно бессмысленное предложение, призванное показать, какой Зеленский сильный политик, как он обращается с Путиным и какие предложения ему выдвигает", - полагает Безпалько.По его словам, Зеленский сам не поедет в Донбасс. "Сколько раз Зеленский был на территории Донбасса, на территории Луганской и Донецкой народных республик? На территории республик он не был ни разу, переговоров с их лидерами он не вел – как он может обеспечить встречу на территории этих республик? Его вообще там ждут? Очевидно, нет. Как он собирается туда Путина приглашать, если его самого там не ждут. Так что это не более чем обычный хайп, обычный пиар, довольно-таки гнилой и показушный", - пояснил он."Сейчас украинские политологи уже начинают беспокоиться по поводу того, что Россия, Франция и Германия начинают договариваться без Украины, потому что участие Украины не значит ровным счетом ничего: никаких обещаний Зеленский не выполняет, и нет никаких гарантий того, что, даже случись эта встреча и будут новые обещания, он будет их выполнять", - добавил эксперт.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210421/kredity-1729145689.html
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донецкая народная республика
москва
украина
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богдан безпалько, донецкая народная республика, владимир зеленский, дмитрий песков, москва, украина

Эксперт назвал призыв Зеленского к Путину встретиться в Донбассе хайпом

09:31 21.04.2021
 
CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Предложение президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе – это нереалистичный и бессмысленный хайп, заявил РИА Новости член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
"Это абсолютно нереалистичное и хайповое предложение. В ответ на это можно предложить Зеленскому в любой точке в Крыму, например, в Севастополе", - сказал Безпалько.
По его мнению, Зеленский просто хочет выделиться и однозначно знает, что эта встреча не состоится. "Очевидно, что никто не будет соглашаться на встречу в серой зоне, где нет четкого контроля, где нет гарантий безопасности. К тому же формально Донбасс - это территория Украины в соответствии с минскими соглашениями. Почему бы тогда Зеленскому не приехать на территорию России?", - отметил эксперт.
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"Зачем вообще Путину встречаться с Зеленским неважно где? Цель какая, что хочет обсудить Зеленский? Это совершенно бессмысленное предложение, призванное показать, какой Зеленский сильный политик, как он обращается с Путиным и какие предложения ему выдвигает", - полагает Безпалько.
По его словам, Зеленский сам не поедет в Донбасс. "Сколько раз Зеленский был на территории Донбасса, на территории Луганской и Донецкой народных республик? На территории республик он не был ни разу, переговоров с их лидерами он не вел – как он может обеспечить встречу на территории этих республик? Его вообще там ждут? Очевидно, нет. Как он собирается туда Путина приглашать, если его самого там не ждут. Так что это не более чем обычный хайп, обычный пиар, довольно-таки гнилой и показушный", - пояснил он.
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"Сейчас украинские политологи уже начинают беспокоиться по поводу того, что Россия, Франция и Германия начинают договариваться без Украины, потому что участие Украины не значит ровным счетом ничего: никаких обещаний Зеленский не выполняет, и нет никаких гарантий того, что, даже случись эта встреча и будут новые обещания, он будет их выполнять", - добавил эксперт.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
Богдан БезпалькоДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковМоскваУкраина
 
 
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