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МИД: США замалчивают планы по развертыванию новых ядерных вооружений
МИД: США замалчивают планы по развертыванию новых ядерных вооружений
США замалчивают собственные планы по развертыванию новых ядерных вооружений и факты приближения военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским границам, РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T18:50
2021-04-21T18:50
2021-04-21T19:06
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. США замалчивают собственные планы по развертыванию новых ядерных вооружений и факты приближения военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским границам, заявили в среду в МИД РФ, комментируя опубликованный 15 апреля доклад госдепартамента США "О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения"."Весьма циничным выглядит "заход" на проблематику нестратегического ядерного оружия (НСЯО). Недобросовестно подменяется серьёзный анализ ситуации в данной сфере попытками уличить Россию, последовательно сохраняющую всё НСЯО в неразвёрнутом виде на национальной территории, в отходе от имеющих добровольный характер "президентских инициатив" 1991-92 гг.", - говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.Отмечается, что подобные замечания Вашингтон допускает "в то время, когда действия США и их союзников по отработке навыков применения развёрнутого в Европе американского НСЯО в рамках т.н. "совместных ядерных миссий" НАТО впрямую противоречат юридически обязывающим требованиям краеугольного для архитектуры КВРН Договора о нераспространении ядерного оружия"."При этом замалчиваются тектонические сдвиги в области евробезопасности, вызванные приближением военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским рубежам, а также собственные планы США по развёртыванию новых ядерных вооружений вразрез с упомянутыми "президентскими инициативами", - подчеркнули в МИД РФ.Она обратила внимание, что 15 апреля госдепартамент США опубликовал очередной доклад "О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения". По ее словам, "отсутствие в документе какой-либо убедительной доказательной базы, тиражирование откровенно ложных обвинений и замалчивание проблем с соблюдением собственно Вашингтоном положений договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения относят его к категории информационного шума"."Ничего, кроме недоумения, не могут вызвать пассажи из доклада о якобы "неукоснительном выполнении" Вашингтоном Договора о СНВ, абсолютно безосновательные обвинения России в несоблюдении моратория на ядерные испытания", - говорится в комментарии Захаровой.Кроме того, в МИД РФ назвали шаблонными обвинения в адрес России в якобы нарушении Договора по открытому небу, которые "как теперь видно, предназначены исключительно для прикрытия своих деструктивных действий в отношении договора".
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. США
замалчивают собственные планы по развертыванию новых ядерных вооружений и факты приближения военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским границам, заявили в среду в МИД РФ, комментируя опубликованный 15 апреля доклад госдепартамента США "О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения".
"Весьма циничным выглядит "заход" на проблематику нестратегического ядерного оружия (НСЯО). Недобросовестно подменяется серьёзный анализ ситуации в данной сфере попытками уличить Россию
, последовательно сохраняющую всё НСЯО в неразвёрнутом виде на национальной территории, в отходе от имеющих добровольный характер "президентских инициатив" 1991-92 гг.", - говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой
.
Отмечается, что подобные замечания Вашингтон
допускает "в то время, когда действия США и их союзников по отработке навыков применения развёрнутого в Европе
американского НСЯО в рамках т.н. "совместных ядерных миссий" НАТО
впрямую противоречат юридически обязывающим требованиям краеугольного для архитектуры КВРН Договора о нераспространении ядерного оружия".
"При этом замалчиваются тектонические сдвиги в области евробезопасности, вызванные приближением военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским рубежам, а также собственные планы США по развёртыванию новых ядерных вооружений вразрез с упомянутыми "президентскими инициативами", - подчеркнули в МИД РФ.
Она обратила внимание, что 15 апреля госдепартамент США опубликовал очередной доклад "О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения". По ее словам, "отсутствие в документе какой-либо убедительной доказательной базы, тиражирование откровенно ложных обвинений и замалчивание проблем с соблюдением собственно Вашингтоном положений договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения относят его к категории информационного шума".
"Ничего, кроме недоумения, не могут вызвать пассажи из доклада о якобы "неукоснительном выполнении" Вашингтоном Договора о СНВ, абсолютно безосновательные обвинения России в несоблюдении моратория на ядерные испытания", - говорится в комментарии Захаровой.
Кроме того, в МИД РФ назвали шаблонными обвинения в адрес России в якобы нарушении Договора по открытому небу, которые "как теперь видно, предназначены исключительно для прикрытия своих деструктивных действий в отношении договора".