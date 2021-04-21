Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210421/vooruzheniya-1729354534.html
МИД: США замалчивают планы по развертыванию новых ядерных вооружений
МИД: США замалчивают планы по развертыванию новых ядерных вооружений
США замалчивают собственные планы по развертыванию новых ядерных вооружений и факты приближения военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским границам, РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T18:50
2021-04-21T19:06
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154948/00/1549480066_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_45b6b65f2b95a57654265420072ef2cd.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. США замалчивают собственные планы по развертыванию новых ядерных вооружений и факты приближения военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским границам, заявили в среду в МИД РФ, комментируя опубликованный 15 апреля доклад госдепартамента США "О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения"."Весьма циничным выглядит "заход" на проблематику нестратегического ядерного оружия (НСЯО). Недобросовестно подменяется серьёзный анализ ситуации в данной сфере попытками уличить Россию, последовательно сохраняющую всё НСЯО в неразвёрнутом виде на национальной территории, в отходе от имеющих добровольный характер "президентских инициатив" 1991-92 гг.", - говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.Отмечается, что подобные замечания Вашингтон допускает "в то время, когда действия США и их союзников по отработке навыков применения развёрнутого в Европе американского НСЯО в рамках т.н. "совместных ядерных миссий" НАТО впрямую противоречат юридически обязывающим требованиям краеугольного для архитектуры КВРН Договора о нераспространении ядерного оружия"."При этом замалчиваются тектонические сдвиги в области евробезопасности, вызванные приближением военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским рубежам, а также собственные планы США по развёртыванию новых ядерных вооружений вразрез с упомянутыми "президентскими инициативами", - подчеркнули в МИД РФ.Она обратила внимание, что 15 апреля госдепартамент США опубликовал очередной доклад "О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения". По ее словам, "отсутствие в документе какой-либо убедительной доказательной базы, тиражирование откровенно ложных обвинений и замалчивание проблем с соблюдением собственно Вашингтоном положений договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения относят его к категории информационного шума"."Ничего, кроме недоумения, не могут вызвать пассажи из доклада о якобы "неукоснительном выполнении" Вашингтоном Договора о СНВ, абсолютно безосновательные обвинения России в несоблюдении моратория на ядерные испытания", - говорится в комментарии Захаровой.Кроме того, в МИД РФ назвали шаблонными обвинения в адрес России в якобы нарушении Договора по открытому небу, которые "как теперь видно, предназначены исключительно для прикрытия своих деструктивных действий в отношении договора".
https://radiosputnik.ria.ru/20200704/1573896589.html
https://ria.ru/20210421/ssha-1729288680.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/154948/00/1549480066_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c920a1f80718bc6921359abf62417e05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

МИД: США замалчивают планы по развертыванию новых ядерных вооружений

18:50 21.04.2021 (обновлено: 19:06 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. США замалчивают собственные планы по развертыванию новых ядерных вооружений и факты приближения военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским границам, заявили в среду в МИД РФ, комментируя опубликованный 15 апреля доклад госдепартамента США "О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения".
"Весьма циничным выглядит "заход" на проблематику нестратегического ядерного оружия (НСЯО). Недобросовестно подменяется серьёзный анализ ситуации в данной сфере попытками уличить Россию, последовательно сохраняющую всё НСЯО в неразвёрнутом виде на национальной территории, в отходе от имеющих добровольный характер "президентских инициатив" 1991-92 гг.", - говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
Отмечается, что подобные замечания Вашингтон допускает "в то время, когда действия США и их союзников по отработке навыков применения развёрнутого в Европе американского НСЯО в рамках т.н. "совместных ядерных миссий" НАТО впрямую противоречат юридически обязывающим требованиям краеугольного для архитектуры КВРН Договора о нераспространении ядерного оружия".
"При этом замалчиваются тектонические сдвиги в области евробезопасности, вызванные приближением военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским рубежам, а также собственные планы США по развёртыванию новых ядерных вооружений вразрез с упомянутыми "президентскими инициативами", - подчеркнули в МИД РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2020
4 июля 2020, 18:37
Откажутся от ядерного моратория? РФ обвинила США в фейках по вооружениям
Она обратила внимание, что 15 апреля госдепартамент США опубликовал очередной доклад "О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения". По ее словам, "отсутствие в документе какой-либо убедительной доказательной базы, тиражирование откровенно ложных обвинений и замалчивание проблем с соблюдением собственно Вашингтоном положений договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения относят его к категории информационного шума".
"Ничего, кроме недоумения, не могут вызвать пассажи из доклада о якобы "неукоснительном выполнении" Вашингтоном Договора о СНВ, абсолютно безосновательные обвинения России в несоблюдении моратория на ядерные испытания", - говорится в комментарии Захаровой.
Кроме того, в МИД РФ назвали шаблонными обвинения в адрес России в якобы нарушении Договора по открытому небу, которые "как теперь видно, предназначены исключительно для прикрытия своих деструктивных действий в отношении договора".
Заместитель главы американского посольства в Москве Барт Горман возле здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 14:28
В МИД вызвали замруководителя посольства США
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Эксперт рассказал, откуда мошенники так много знают о россиянах
04:08В России за год на четверть вырос "индекс шашлыка"
03:57Определена распространенная привычка водителей, уничтожающая мотор
03:52НАСА: ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса
03:48В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:33WSJ: Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи
03:26Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
03:16В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
03:14В Рязанской области оценили ситуацию с возвращением "скопинского" маньяка
03:00Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
02:50Названы способы предупредить появление гипертонии
02:43Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
02:18Названы шесть ошибок, способных убить автомобиль с АКПП
02:15Специалист напомнил, когда нельзя вернуть товар с дефектом
02:10Врач-диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами
02:03Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
02:00Ученые описали смертельно опасные стили питания
02:00В Москве покажут одну из редчайших православных икон
01:56Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
01:41В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
Лента новостейМолния