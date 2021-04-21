https://ria.ru/20210421/vodonaeva-1729295357.html

"Много стрессов": Водонаева рассказала о перенесенном микроинсульте

"Много стрессов": Водонаева рассказала о перенесенном микроинсульте

Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева, которая накануне была госпитализирована в одну из клиник Москвы, рассказала в Instagram о своем... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T19:38

2021-04-21T19:38

2021-04-21T21:03

инсульт

здоровье

семья

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алена водонаева

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева, которая накануне была госпитализирована в одну из клиник Москвы, рассказала в Instagram о своем состоянии. Ранее сообщалось, что она перенесла микроинсульт.По словам Водонаевой, вчера днем ей резко стало плохо."Язык начал заплетаться, я не могла ничего сказать. Мне давали воду, она выливалась обратно. Все это произошло при моей маме, жене брата и подруге. Они и вызвали скорую", — рассказала 38-летняя телеведущая.Она добавила, что плохо помнит происходившее дальше из-за сильного недомогания. После того, как экс-участница "Дома-2" оказалась в больнице, ее определили в реанимацию. Оттуда она записала несколько сторис, но затем телефон у нее забрали.В течение суток состояние Алены Водонаевой улучшилось, и ее перевели в обычную палату отделения неврологии.Алена призналась, что когда ее увозила скорая, было очень страшно оставить тех, за кого она несет ответственность.В комментариях подписчики, а также друзья и коллеги пожелали ей скорейшего выздоровления. "Аленчик, сил тебе!" — написала телеведущая Эвелина Бледанс; "Алена, скорейшего выздоровления", — присоединился участник Comedy Woman Евгений Бороденко; "Алена, береги себя и восстанавливайся", — пожелала актриса Екатерина Волкова.

https://ria.ru/20201120/anna-buzova-1585522038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инсульт, здоровье, семья, алена водонаева, шоу-бизнес, знаменитости, звезды