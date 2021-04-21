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"Много стрессов": Водонаева рассказала о перенесенном микроинсульте
"Много стрессов": Водонаева рассказала о перенесенном микроинсульте
Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева, которая накануне была госпитализирована в одну из клиник Москвы, рассказала в Instagram о своем... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T19:38
2021-04-21T19:38
2021-04-21T21:03
инсульт
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева, которая накануне была госпитализирована в одну из клиник Москвы, рассказала в Instagram о своем состоянии. Ранее сообщалось, что она перенесла микроинсульт.По словам Водонаевой, вчера днем ей резко стало плохо."Язык начал заплетаться, я не могла ничего сказать. Мне давали воду, она выливалась обратно. Все это произошло при моей маме, жене брата и подруге. Они и вызвали скорую", — рассказала 38-летняя телеведущая.Она добавила, что плохо помнит происходившее дальше из-за сильного недомогания. После того, как экс-участница "Дома-2" оказалась в больнице, ее определили в реанимацию. Оттуда она записала несколько сторис, но затем телефон у нее забрали.В течение суток состояние Алены Водонаевой улучшилось, и ее перевели в обычную палату отделения неврологии.Алена призналась, что когда ее увозила скорая, было очень страшно оставить тех, за кого она несет ответственность.В комментариях подписчики, а также друзья и коллеги пожелали ей скорейшего выздоровления. "Аленчик, сил тебе!" — написала телеведущая Эвелина Бледанс; "Алена, скорейшего выздоровления", — присоединился участник Comedy Woman Евгений Бороденко; "Алена, береги себя и восстанавливайся", — пожелала актриса Екатерина Волкова.
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инсульт, здоровье, семья, алена водонаева, шоу-бизнес, знаменитости, звезды
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева, которая накануне была госпитализирована
в одну из клиник Москвы, рассказала
в Instagram о своем состоянии. Ранее сообщалось, что она перенесла
микроинсульт.
По словам Водонаевой, вчера днем ей резко стало плохо.
"Язык начал заплетаться, я не могла ничего сказать. Мне давали воду, она выливалась обратно. Все это произошло при моей маме, жене брата и подруге. Они и вызвали скорую", — рассказала 38-летняя телеведущая.
Она добавила, что плохо помнит происходившее дальше из-за сильного недомогания.
"Меня разматывало в разные стороны, и я со всей силы держала язык зубами, чтобы не проглотить его", — написала она.
После того, как экс-участница "Дома-2" оказалась в больнице, ее определили в реанимацию. Оттуда она записала несколько сторис, но затем телефон у нее забрали.
В течение суток состояние Алены Водонаевой улучшилось, и ее перевели в обычную палату отделения неврологии.
"В целом все хорошо (если это подходит к моей ситуации), лежу в неврологии, меня обследуют от и до", — написала она.
Алена призналась, что когда ее увозила скорая, было очень страшно оставить тех, за кого она несет ответственность.
"В моей жизни много стрессов. Очень. И никто не решает мои проблемы и вопросы. Я их решаю сама. И нет ни одного человека в этой жизни, на кого я могла бы опереться. И никогда в моей жизни такого человека не было. Ни одного. Единственная точка опоры — моя семья", — пояснила телеведущая.
В комментариях подписчики, а также друзья и коллеги пожелали ей скорейшего выздоровления.
"Аленчик, сил тебе!" — написала телеведущая Эвелина Бледанс; "Алена, скорейшего выздоровления", — присоединился участник Comedy Woman Евгений Бороденко; "Алена, береги себя и восстанавливайся", — пожелала актриса Екатерина Волкова.