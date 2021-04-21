https://ria.ru/20210421/vodonaeva-1729296517.html
Водонаева перенесла микроинсульт
Водонаева перенесла микроинсульт
Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева рассказала в инстаграме о перенесенном микроинсульте. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:51
2021-04-21T14:51
2021-04-21T15:03
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева рассказала в инстаграме о перенесенном микроинсульте."Микроинсульт. Вчера днем, часов в двенадцать, мне резко стало плохо", — поделилась она.Водонаева отметила, что ее уже перевели из реанимации в обычную палату. "В целом, все хорошо, лежу в неврологии, меня обследуют от и до", — рассказала она.Накануне стало известно об экстренной госпитализации телеведущей. Водонаева опубликовала несколько видео, в которых пожаловалась на затруднения речи и западающий язык.
https://ria.ru/20201219/vodonaeva-1590046409.html
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алена водонаева, шоу-бизнес, знаменитости, звезды