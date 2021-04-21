https://ria.ru/20210421/vodonaeva-1729296517.html

Водонаева перенесла микроинсульт

Водонаева перенесла микроинсульт

Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева рассказала в инстаграме о перенесенном микроинсульте. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T14:51

2021-04-21T14:51

2021-04-21T15:03

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева рассказала в инстаграме о перенесенном микроинсульте."Микроинсульт. Вчера днем, часов в двенадцать, мне резко стало плохо", — поделилась она.Водонаева отметила, что ее уже перевели из реанимации в обычную палату. "В целом, все хорошо, лежу в неврологии, меня обследуют от и до", — рассказала она.Накануне стало известно об экстренной госпитализации телеведущей. Водонаева опубликовала несколько видео, в которых пожаловалась на затруднения речи и западающий язык.

https://ria.ru/20201219/vodonaeva-1590046409.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алена водонаева, шоу-бизнес, знаменитости, звезды