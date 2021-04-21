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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210421/vodonaeva-1729296517.html
Водонаева перенесла микроинсульт
Водонаева перенесла микроинсульт
Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева рассказала в инстаграме о перенесенном микроинсульте. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:51
2021-04-21T15:03
шоубиз
алена водонаева
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева рассказала в инстаграме о перенесенном микроинсульте."Микроинсульт. Вчера днем, часов в двенадцать, мне резко стало плохо", — поделилась она.Водонаева отметила, что ее уже перевели из реанимации в обычную палату. "В целом, все хорошо, лежу в неврологии, меня обследуют от и до", — рассказала она.Накануне стало известно об экстренной госпитализации телеведущей. Водонаева опубликовала несколько видео, в которых пожаловалась на затруднения речи и западающий язык.
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алена водонаева, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

Водонаева перенесла микроинсульт

14:51 21.04.2021 (обновлено: 15:03 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Алена Водонаева
Актриса Алена Водонаева - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева рассказала в инстаграме о перенесенном микроинсульте.
"Микроинсульт. Вчера днем, часов в двенадцать, мне резко стало плохо", — поделилась она.
Водонаева отметила, что ее уже перевели из реанимации в обычную палату.
"В целом, все хорошо, лежу в неврологии, меня обследуют от и до", — рассказала она.
Накануне стало известно об экстренной госпитализации телеведущей. Водонаева опубликовала несколько видео, в которых пожаловалась на затруднения речи и западающий язык.
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
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