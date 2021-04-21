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Песков рассказал о банковских вкладах Путина
Песков рассказал о банковских вкладах Путина
Президент России Владимир Путин имеет банковские вклады, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T15:16
2021-04-21T19:16
дмитрий песков
сша
общество
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр —РИА Новости. Президент России Владимир Путин имеет банковские вклады, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."У президента есть банковские вклады", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос в эфире радиостанции "Комсомольская правда".Он также отметил, что задекларированные Путиным автомобиль "Волга" и прицеп "Скиф", скорее всего, хранятся где-то в гараже."Я не знаю точно, где хранится "Волга" и прицеп "Скиф", но могу предположить, что хранится в каком-то гараже, что не на улице брошено. Президент, вы помните, он "Волгой" пользовался пару раз, но это было достаточно давно — то, что я видел. Он на "Волге", кажется, Буша (Джорджа, экс-президент США. — Прим. ред.) катал, а прицеп "Скиф" — мне не известно, что президент им когда-то пользовался. Тем не менее он числится за ним, и поэтому он обязан его указывать", — пояснил Песков.Путин в 2020 году задекларировал доход в 9,994 миллиона рублей, что почти на 270 тысяч больше, чем он заработал годом ранее, следует из декларации о доходах. Как и прежде, в декларации президента значатся квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании — еще одна квартира в 153,7 квадратных метра с гаражным местом 18 квадратных метров. Задекларированы два автомобиля "ГАЗ М21", автомобиль "Нива" и прицеп "Скиф".
https://ria.ru/20210421/peskov-1729303926.html
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дмитрий песков, сша, общество, владимир путин

Песков рассказал о банковских вкладах Путина

15:16 21.04.2021 (обновлено: 19:16 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 апр —РИА Новости. Президент России Владимир Путин имеет банковские вклады, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"У президента есть банковские вклады", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 15:15
Песков объяснил свои высокие доходы
Он также отметил, что задекларированные Путиным автомобиль "Волга" и прицеп "Скиф", скорее всего, хранятся где-то в гараже.
"Я не знаю точно, где хранится "Волга" и прицеп "Скиф", но могу предположить, что хранится в каком-то гараже, что не на улице брошено. Президент, вы помните, он "Волгой" пользовался пару раз, но это было достаточно давно — то, что я видел. Он на "Волге", кажется, Буша (Джорджа, экс-президент США. — Прим. ред.) катал, а прицеп "Скиф" — мне не известно, что президент им когда-то пользовался. Тем не менее он числится за ним, и поэтому он обязан его указывать", — пояснил Песков.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 18:15
В пресс-службе объяснили сокращение доходов Чернышенко
Путин в 2020 году задекларировал доход в 9,994 миллиона рублей, что почти на 270 тысяч больше, чем он заработал годом ранее, следует из декларации о доходах. Как и прежде, в декларации президента значатся квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании — еще одна квартира в 153,7 квадратных метра с гаражным местом 18 квадратных метров. Задекларированы два автомобиля "ГАЗ М21", автомобиль "Нива" и прицеп "Скиф".
 
Дмитрий ПесковСШАОбществоВладимир Путин
 
 
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