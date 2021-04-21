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Путин поручил ускорить получение электронных виз для иностранных туристов
Путин поручил ускорить получение электронных виз для иностранных туристов
Иностранные туристы, которые приедут в РФ после постпандемийного открытия границ, должны иметь возможность получить электронную визу за 4 дня, заявил президент... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T13:14
2021-04-21T13:14
2021-04-21T14:11
визы
новости - туризм
туризм
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Иностранные туристы, которые приедут в РФ после постпандемийного открытия границ, должны иметь возможность получить электронную визу за 4 дня, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы обязательно снимем еще действующие ограничения, и к нам вновь поедут миллионы туристов со всех концов света. Задача конкретная: чтобы из большинства стран можно было дистанционно, без лишних формальностей и всего за четыре дня оформить электронную визу для поездок в Россию", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
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Путин поручил ускорить получение электронных виз для иностранных туристов
Иностранные туристы, которые приедут в РФ после постпандемийного открытия границ, должны иметь возможность получить электронную визу за 4 дня, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
2021-04-21T13:14
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визы, новости - туризм, послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин