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Путин поручил ускорить получение электронных виз для иностранных туристов

Путин поручил ускорить получение электронных виз для иностранных туристов

Иностранные туристы, которые приедут в РФ после постпандемийного открытия границ, должны иметь возможность получить электронную визу за 4 дня, заявил президент... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T13:14

2021-04-21T13:14

2021-04-21T14:11

визы

новости - туризм

туризм

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Иностранные туристы, которые приедут в РФ после постпандемийного открытия границ, должны иметь возможность получить электронную визу за 4 дня, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы обязательно снимем еще действующие ограничения, и к нам вновь поедут миллионы туристов со всех концов света. Задача конкретная: чтобы из большинства стран можно было дистанционно, без лишних формальностей и всего за четыре дня оформить электронную визу для поездок в Россию", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин поручил ускорить получение электронных виз для иностранных туристов Иностранные туристы, которые приедут в РФ после постпандемийного открытия границ, должны иметь возможность получить электронную визу за 4 дня, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. 2021-04-21T13:14 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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визы, новости - туризм, послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин