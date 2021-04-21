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Наука
https://ria.ru/20210421/vitamin_d-1729156831.html
И целого Солнца мало. Как восполнить дефицит витамина D без лекарств
И целого Солнца мало. Как восполнить дефицит витамина D без лекарств
Жителям северных широт, прежде всего горожанам, не хватает витамина D, особенно зимой. Это приводит к хрупкости костей, обменным нарушениям и психоэмоциональной РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T08:00
2021-04-21T08:10
солнце
наука
витамин d
коронавирус covid-19
биология
здоровье
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Жителям северных широт, прежде всего горожанам, не хватает витамина D, особенно зимой. Это приводит к хрупкости костей, обменным нарушениям и психоэмоциональной нестабильности, нередко сопровождает тяжелую форму COVID-19. Как восполнить недостаток "солнечного витамина" естественным путем — в материале РИА Новости.Водоросли изобретают витамин DМиллиарды лет назад в океане одноклеточные организмы стали использовать солнечный свет для производства энергии. При этом некоторые виды грибов, дрожжей и фитопланктона синтезируют не только глюкозу, но и витамин D2. Их клетки содержат много эргостерола, который при солнечном облучении образует нестабильное соединение — предшественник витамина D2 (провитамин). Он, в свою очередь, переходит в стабильный D2 или распадается на неактивные продукты.До конца не ясно, зачем такие сложные превращения. Ученые из Медицинского центра Бостонского университета предполагают, что эргостерол поглощает ультрафиолет, защищая белки, ДНК и РНК от повреждений. Возможно, количество провитамина D2 и его фотопродукты сигнализировали одноклеточному, что он достаточно побыл на Солнце и пора опускаться на дно. Кроме того, эти вещества облегчают проникновение ионов кальция через мембрану клетки.В организме животных синтезируется другая форма витамина — D3. Происходит это в живых клетках эпидермиса, образующих верхний слой кожи. В их фосфолипидной мембране хранится соединение 7-дегидрохолестерин, которое под действием ультрафиолета превращается в провитамин, а затем в стабильный D3.В лабораторном эксперименте превращение провитамина в стабильную форму заняло несколько дней, но в коже ящерицы и человека, вероятно, при участии каких-то ферментов, процесс идет в разы быстрее.Стабильный D3 легче проникает через мембрану клеток в межклеточное пространство и оттуда в дерму — нижний слой кожи, граничащий с мышцами. В кровяных тельцах он связывается с белком DBP и по капиллярам перемещается в печень и почки. Там претерпевает еще ряд химических превращений, чтобы выполнить основную роль — адсорбировать кальций и фосфор из желудочно-кишечного тракта. Эти элементы необходимы для роста и укрепления костей в течение всей жизни. Витамин D3 участвует в клеточном делении, укреплении иммунитета, выработке инсулина.В коже провитамин D3 полностью превращается в стабильную форму за восемь часов. Но, чтобы попасть в дерму, нужно еще время. Поскольку процесс длительный, то кажется, что для тела не важно, как именно поступает витамин — из кожи, с едой или с пищевыми добавками. Однако выяснилось: синтезированный в организме D3 стабильнее в два-три раза. К тому же он весь связывается с белком DBP, в отличие от полученного в виде пилюли. Не исключено, что и промежуточные соединения, образующиеся при синтезе стабильной формы, благотворно влияют на здоровье.Возвращение загараЛучше всего, конечно, получить витамин естественным путем. Как сообщает Медицинская школа Гарварда, всего 10-15 минут на солнце (а для смуглокожих — до получаса) с открытыми руками и ногами несколько раз в неделю практически ликвидирует дефицит витамина D. Однако может помешать несколько факторов.Начнем с того, что озоновый слой Земли почти полностью поглощает солнечный ультрафиолет — только один процент достигает поверхности. Чем длиннее путь лучей через атмосферу, тем меньше в них фотонов нужной энергии. Из-за этого живущие в околополярных регионах не получают достаточно витамина D из кожи по полгода.До десяти утра и после 15 часов, даже в летнее время, ультрафиолет снижен и витамина D вырабатывается мало. Прибавим сюда смог в городах — он не пропускает солнечный свет. Играет роль и высота: на равнинах ультрафиолета меньше, чем в горах.Получить передозировку витамина D, находясь на Солнце, невозможно. Он не синтезируется беспрерывно. Когда 15 процентов запасов 7-дегидрохолестерина в клетках исчерпываются, провитамин и его фотопродукты распадаются на соединения, которые не влияют на усвоение кальция. А вот частое использование солнцезащитных кремов способствует дефициту — средства с фактором защиты 30 и больше практически полностью поглощают ультрафиолет.Кроме того, люди со смуглой и темной кожей изначально получают его меньше. Проблема усиливается с возрастом: кожа теряет 7-дегидрохолестерин. В группе риска — женщины после менопаузы.Для жителей северных стран основной источник витамина D — пища. Это жирная рыба, такая как форель и тунец, тюлений и китовый жир, белые грибы. Однако при болезнях Крона и целиакии (непереносимости глютена) в принципе невозможно получить витамин с едой. Некоторые заболевания почек и печени тоже вызывают его дефицит. В этих случаях врач назначает терапию.
https://sn.ria.ru/20180619/1522906322.html
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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солнце, витамин d, коронавирус covid-19, биология, здоровье

И целого Солнца мало. Как восполнить дефицит витамина D без лекарств

08:00 21.04.2021 (обновлено: 08:10 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушки занимаются спортом в Парке Культуры в Москве
Девушки занимаются спортом в Парке Культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Жителям северных широт, прежде всего горожанам, не хватает витамина D, особенно зимой. Это приводит к хрупкости костей, обменным нарушениям и психоэмоциональной нестабильности, нередко сопровождает тяжелую форму COVID-19. Как восполнить недостаток "солнечного витамина" естественным путем — в материале РИА Новости.

Водоросли изобретают витамин D

Миллиарды лет назад в океане одноклеточные организмы стали использовать солнечный свет для производства энергии. При этом некоторые виды грибов, дрожжей и фитопланктона синтезируют не только глюкозу, но и витамин D2. Их клетки содержат много эргостерола, который при солнечном облучении образует нестабильное соединение — предшественник витамина D2 (провитамин). Он, в свою очередь, переходит в стабильный D2 или распадается на неактивные продукты.
До конца не ясно, зачем такие сложные превращения. Ученые из Медицинского центра Бостонского университета предполагают, что эргостерол поглощает ультрафиолет, защищая белки, ДНК и РНК от повреждений. Возможно, количество провитамина D2 и его фотопродукты сигнализировали одноклеточному, что он достаточно побыл на Солнце и пора опускаться на дно. Кроме того, эти вещества облегчают проникновение ионов кальция через мембрану клетки.
В организме животных синтезируется другая форма витамина — D3. Происходит это в живых клетках эпидермиса, образующих верхний слой кожи. В их фосфолипидной мембране хранится соединение 7-дегидрохолестерин, которое под действием ультрафиолета превращается в провитамин, а затем в стабильный D3.
© Иллюстрация РИА НовостиВ клетках кожи хранится 7-дегидрохолестерин, из которого под действием ультрафиолета поэтапно синтезируется витамин D3. Он поступает в дерму, связывается с белком DBP и по кровотоку поступает в печень и почки, где превращается в активную форму — кальцитриол
Витамин Д в организме - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Иллюстрация РИА Новости
В клетках кожи хранится 7-дегидрохолестерин, из которого под действием ультрафиолета поэтапно синтезируется витамин D3. Он поступает в дерму, связывается с белком DBP и по кровотоку поступает в печень и почки, где превращается в активную форму — кальцитриол
В лабораторном эксперименте превращение провитамина в стабильную форму заняло несколько дней, но в коже ящерицы и человека, вероятно, при участии каких-то ферментов, процесс идет в разы быстрее.
Стабильный D3 легче проникает через мембрану клеток в межклеточное пространство и оттуда в дерму — нижний слой кожи, граничащий с мышцами. В кровяных тельцах он связывается с белком DBP и по капиллярам перемещается в печень и почки. Там претерпевает еще ряд химических превращений, чтобы выполнить основную роль — адсорбировать кальций и фосфор из желудочно-кишечного тракта. Эти элементы необходимы для роста и укрепления костей в течение всей жизни. Витамин D3 участвует в клеточном делении, укреплении иммунитета, выработке инсулина.
В коже провитамин D3 полностью превращается в стабильную форму за восемь часов. Но, чтобы попасть в дерму, нужно еще время. Поскольку процесс длительный, то кажется, что для тела не важно, как именно поступает витамин — из кожи, с едой или с пищевыми добавками. Однако выяснилось: синтезированный в организме D3 стабильнее в два-три раза. К тому же он весь связывается с белком DBP, в отличие от полученного в виде пилюли. Не исключено, что и промежуточные соединения, образующиеся при синтезе стабильной формы, благотворно влияют на здоровье.
Основной источник витамина D — солнечные лучи - РИА Новости, 1920, 19.06.2018
19 июня 2018, 08:00Наука
Солнце, рыба и грибы: как восполнить дефицит витамина D

Возвращение загара

Лучше всего, конечно, получить витамин естественным путем. Как сообщает Медицинская школа Гарварда, всего 10-15 минут на солнце (а для смуглокожих — до получаса) с открытыми руками и ногами несколько раз в неделю практически ликвидирует дефицит витамина D. Однако может помешать несколько факторов.
Начнем с того, что озоновый слой Земли почти полностью поглощает солнечный ультрафиолет — только один процент достигает поверхности. Чем длиннее путь лучей через атмосферу, тем меньше в них фотонов нужной энергии. Из-за этого живущие в околополярных регионах не получают достаточно витамина D из кожи по полгода.
До десяти утра и после 15 часов, даже в летнее время, ультрафиолет снижен и витамина D вырабатывается мало. Прибавим сюда смог в городах — он не пропускает солнечный свет. Играет роль и высота: на равнинах ультрафиолета меньше, чем в горах.
Получить передозировку витамина D, находясь на Солнце, невозможно. Он не синтезируется беспрерывно. Когда 15 процентов запасов 7-дегидрохолестерина в клетках исчерпываются, провитамин и его фотопродукты распадаются на соединения, которые не влияют на усвоение кальция. А вот частое использование солнцезащитных кремов способствует дефициту — средства с фактором защиты 30 и больше практически полностью поглощают ультрафиолет.
Кроме того, люди со смуглой и темной кожей изначально получают его меньше. Проблема усиливается с возрастом: кожа теряет 7-дегидрохолестерин. В группе риска — женщины после менопаузы.
Для жителей северных стран основной источник витамина D — пища. Это жирная рыба, такая как форель и тунец, тюлений и китовый жир, белые грибы. Однако при болезнях Крона и целиакии (непереносимости глютена) в принципе невозможно получить витамин с едой. Некоторые заболевания почек и печени тоже вызывают его дефицит. В этих случаях врач назначает терапию.
© Depositphotos / elenabsПродукты с максимальным содержанием витамина D. Больше всего его содержится в рыбьем жире
Содержание витамина Д - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Depositphotos / elenabs
Продукты с максимальным содержанием витамина D. Больше всего его содержится в рыбьем жире
 
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