На SputnikPro расскажут, как вырастить экспертов для YouTube
© SputnikШеф-редактор отдела социальных сетей интернет-издания Украина.ру Александр Фомин
© Sputnik
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 23 апреля, в 13.00 по МСК состоится вебинар для журналистов на тему "YouTube как платформа создания собственных экспертов и дочерних проектов".
На мастер-классе шеф-редактор отдела социальных сетей интернет-издания Украина.ру Александр Фомин расскажет про типологию политических экспертов, как с ними работать во время интервью, как и зачем из ноунейма делать эксперта, а также как обойтись минимальными силами при раскрутке TikTok. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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