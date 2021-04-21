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На SputnikPro расскажут, как вырастить экспертов для YouTube
На SputnikPro расскажут, как вырастить экспертов для YouTube
Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 23 апреля, в 13.00 по МСК РИА Новости, 21.04.2021
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россия
sputnik
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 23 апреля, в 13.00 по МСК состоится вебинар для журналистов на тему "YouTube как платформа создания собственных экспертов и дочерних проектов".На мастер-классе шеф-редактор отдела социальных сетей интернет-издания Украина.ру Александр Фомин расскажет про типологию политических экспертов, как с ними работать во время интервью, как и зачем из ноунейма делать эксперта, а также как обойтись минимальными силами при раскрутке TikTok. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств. Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://ria.ru/20210419/master-klassy-1728970012.html
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россия, sputnik, youtube

На SputnikPro расскажут, как вырастить экспертов для YouTube

14:03 21.04.2021
 
© SputnikШеф-редактор отдела социальных сетей интернет-издания Украина.ру Александр Фомин
Шеф-редактор отдела социальных сетей интернет-издания Украина.ру Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 23 апреля, в 13.00 по МСК состоится вебинар для журналистов на тему "YouTube как платформа создания собственных экспертов и дочерних проектов".
На мастер-классе шеф-редактор отдела социальных сетей интернет-издания Украина.ру Александр Фомин расскажет про типологию политических экспертов, как с ними работать во время интервью, как и зачем из ноунейма делать эксперта, а также как обойтись минимальными силами при раскрутке TikTok. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.
Участники мастер-класса для слушателей из Непала - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 17:02
SputnikPro продолжает расширять географию в странах Азии и Африки
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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РоссияSputnikYouTube
 
 
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