https://ria.ru/20210421/vaktsinatsiya-1729249496.html
Путин поручил обеспечить возможность привиться от COVID-19 повсеместно
Путин поручил обеспечить возможность привиться от COVID-19 повсеместно
Главы регионов должны в ежедневном режиме заниматься вопросами вакцинации, у всех граждан России должна быть возможность сделать прививку, чтобы осенью был... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:47
2021-04-21T12:47
2021-04-21T12:47
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здоровье - общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Главы регионов должны в ежедневном режиме заниматься вопросами вакцинации, у всех граждан России должна быть возможность сделать прививку, чтобы осенью был сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу, заявил президент РФ Владимир Путин."Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами", - сказал он, выступая с посланием Федеральному Собранию."Возможность сделать прививку должна быть повсеместно. Что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан", - подчеркнул Путин.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
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