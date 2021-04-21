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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210421/vaktsinatsiya-1729249496.html
Путин поручил обеспечить возможность привиться от COVID-19 повсеместно
Путин поручил обеспечить возможность привиться от COVID-19 повсеместно
Главы регионов должны в ежедневном режиме заниматься вопросами вакцинации, у всех граждан России должна быть возможность сделать прививку, чтобы осенью был... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:47
2021-04-21T12:47
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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россия
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здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Главы регионов должны в ежедневном режиме заниматься вопросами вакцинации, у всех граждан России должна быть возможность сделать прививку, чтобы осенью был сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу, заявил президент РФ Владимир Путин."Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами", - сказал он, выступая с посланием Федеральному Собранию."Возможность сделать прививку должна быть повсеместно. Что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан", - подчеркнул Путин.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин поручил обеспечить возможность привиться от COVID-19 повсеместно

12:47 21.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКурсант Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского смотрит трансляцию послания президента РФ Федеральному Собранию
Курсант Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского смотрит трансляцию послания президента РФ Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Главы регионов должны в ежедневном режиме заниматься вопросами вакцинации, у всех граждан России должна быть возможность сделать прививку, чтобы осенью был сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами", - сказал он, выступая с посланием Федеральному Собранию.
"Возможность сделать прививку должна быть повсеместно. Что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан", - подчеркнул Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
 
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