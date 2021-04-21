https://ria.ru/20210421/uyazvimost-1729202102.html

США признали уязвимость американской армии перед Россией

США признали уязвимость американской армии перед Россией

В Счетной палате США признали, что боеготовность американских Вооруженных сил снизилась из-за участия в нескольких региональных конфликтах в последние 20 лет,... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T08:52

2021-04-21T08:52

2021-04-21T09:43

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счетная палата сша

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сша

в мире

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Счетной палате США признали, что боеготовность американских Вооруженных сил снизилась из-за участия в нескольких региональных конфликтах в последние 20 лет, пишет RT со ссылкой на отчет ведомства.В документе дается оценка готовности американских войск к ведению боевых действий с 2017 по 2019 год. Его авторы приходят к выводу, что больше нельзя говорить о неоспоримом военном преимуществе США из-за усиления потенциальных противников.В частности, они указали на снижение показателей боеготовности на "море", хотя отметили усиление на "земле". А главным препятствием на пути к восстановлению готовности корабельного и подводного флота аналитики название ограниченность возможностей для техобслуживания.Что касается воздушного пространства, то основные сложности эксперты связывают с нехваткой летчиков, подготовленных для управления ударными вертолетами AH-64.Что касается космической сферы, то в докладе отмечается недостаток данных о состоянии отдельных подразделений, необходимых для проверки готовности ключевых космических сил и средств.Американские политики уже не раз заявляли о необходимости развивать потенциал Вооруженных сил для сохранения глобального лидерства Штатов среди великих держав.

https://ria.ru/20210419/ukraina-1728572359.html

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россия, счетная палата сша, mcdonnell douglas ah-64 apache, сша, в мире