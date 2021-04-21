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США признали уязвимость американской армии перед Россией
США признали уязвимость американской армии перед Россией
В Счетной палате США признали, что боеготовность американских Вооруженных сил снизилась из-за участия в нескольких региональных конфликтах в последние 20 лет,... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T08:52
2021-04-21T08:52
2021-04-21T09:43
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Счетной палате США признали, что боеготовность американских Вооруженных сил снизилась из-за участия в нескольких региональных конфликтах в последние 20 лет, пишет RT со ссылкой на отчет ведомства.В документе дается оценка готовности американских войск к ведению боевых действий с 2017 по 2019 год. Его авторы приходят к выводу, что больше нельзя говорить о неоспоримом военном преимуществе США из-за усиления потенциальных противников.В частности, они указали на снижение показателей боеготовности на "море", хотя отметили усиление на "земле". А главным препятствием на пути к восстановлению готовности корабельного и подводного флота аналитики название ограниченность возможностей для техобслуживания.Что касается воздушного пространства, то основные сложности эксперты связывают с нехваткой летчиков, подготовленных для управления ударными вертолетами AH-64.Что касается космической сферы, то в докладе отмечается недостаток данных о состоянии отдельных подразделений, необходимых для проверки готовности ключевых космических сил и средств.Американские политики уже не раз заявляли о необходимости развивать потенциал Вооруженных сил для сохранения глобального лидерства Штатов среди великих держав.
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россия, счетная палата сша, mcdonnell douglas ah-64 apache, сша, в мире
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
В Счетной палате США
признали, что боеготовность американских Вооруженных сил снизилась из-за участия в нескольких региональных конфликтах в последние 20 лет, пишет RT
со ссылкой на отчет ведомства.
В документе дается оценка готовности американских войск к ведению боевых действий с 2017 по 2019 год. Его авторы приходят к выводу, что больше нельзя говорить о неоспоримом военном преимуществе США из-за усиления потенциальных противников.
"В Стратегии национальной обороны 2018 года обращается внимание на то, что господство США в каждом боевом измерении более не гарантировано, так как потенциальные противники, а именно Китай и Россия, смогли развить и усилить свой потенциал", — пишут авторы документа.
В частности, они указали на снижение показателей боеготовности на "море", хотя отметили усиление на "земле". А главным препятствием на пути к восстановлению готовности корабельного и подводного флота аналитики название ограниченность возможностей для техобслуживания.
Что касается воздушного пространства, то основные сложности эксперты связывают с нехваткой летчиков, подготовленных для управления ударными вертолетами AH-64
.
Что касается космической сферы, то в докладе отмечается недостаток данных о состоянии отдельных подразделений, необходимых для проверки готовности ключевых космических сил и средств.
Американские политики уже не раз заявляли о необходимости развивать потенциал Вооруженных сил для сохранения глобального лидерства Штатов среди великих держав.