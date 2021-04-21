https://ria.ru/20210421/usluga-1729338656.html

От пассажира потребовали миллионы долларов за услугу на борту самолета

От пассажира потребовали миллионы долларов за услугу на борту самолета

Артист Дэйв О’Нил пожаловался в Twitter на авиакомпанию Qantas за стоимость внутреннего перелета в 988 миллионов австралийских долларов (примерно 58 миллиардов... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T17:40

2021-04-21T17:40

2021-04-21T19:24

австралия

мельбурн

перт

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152855/30/1528553042_0:86:1024:662_1920x0_80_0_0_e66e647f6b044de865d1b81e64d6be36.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Артист Дэйв О’Нил пожаловался в Twitter на авиакомпанию Qantas за стоимость внутреннего перелета в 988 миллионов австралийских долларов (примерно 58 миллиардов рублей. — Прим. ред.). "Все, что я хотел, — это дополнительное место для ног на моем рейсе в Перт, с удовольствием готов оплатить услугу, но, мне кажется, это немного дорого", — написал он, приложив скриншот с сайта перевозчика.На опубликованном снимке видно, что стоимость полета из Мельбурна с этой опцией составляет 987 999 999 австралийских долларов.Пользователи соцсети в комментариях к записи О’Нила в шутку спросили, цена ли это за весь самолет.Позже в Qantas рассказали журналистам 7NEWS, что отображавшаяся на экране сумма — это лишь сбой. Компания подтвердила, что со счета пассажира сняли 70 австралийских долларов (4151 рубль. — Прим. ред) — именно столько стоит дополнительное место для ног.

https://ria.ru/20210414/draka-1728323372.html

австралия

мельбурн

перт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

австралия, мельбурн, перт, происшествия