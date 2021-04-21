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От пассажира потребовали миллионы долларов за услугу на борту самолета
От пассажира потребовали миллионы долларов за услугу на борту самолета
Артист Дэйв О’Нил пожаловался в Twitter на авиакомпанию Qantas за стоимость внутреннего перелета в 988 миллионов австралийских долларов (примерно 58 миллиардов... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T17:40
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австралия
мельбурн
перт
происшествия
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Артист Дэйв О’Нил пожаловался в Twitter на авиакомпанию Qantas за стоимость внутреннего перелета в 988 миллионов австралийских долларов (примерно 58 миллиардов рублей. — Прим. ред.). "Все, что я хотел, — это дополнительное место для ног на моем рейсе в Перт, с удовольствием готов оплатить услугу, но, мне кажется, это немного дорого", — написал он, приложив скриншот с сайта перевозчика.На опубликованном снимке видно, что стоимость полета из Мельбурна с этой опцией составляет 987 999 999 австралийских долларов.Пользователи соцсети в комментариях к записи О’Нила в шутку спросили, цена ли это за весь самолет.Позже в Qantas рассказали журналистам 7NEWS, что отображавшаяся на экране сумма — это лишь сбой. Компания подтвердила, что со счета пассажира сняли 70 австралийских долларов (4151 рубль. — Прим. ред) — именно столько стоит дополнительное место для ног.
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австралия, мельбурн, перт, происшествия

От пассажира потребовали миллионы долларов за услугу на борту самолета

17:40 21.04.2021 (обновлено: 19:24 21.04.2021)
 
© Фото : Mehdi NazariniaСамолет Boeing 737-800 авиакомпании Qantas
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Qantas - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Фото : Mehdi Nazarinia
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Артист Дэйв О’Нил пожаловался в Twitter на авиакомпанию Qantas за стоимость внутреннего перелета в 988 миллионов австралийских долларов (примерно 58 миллиардов рублей. — Прим. ред.).
"Все, что я хотел, — это дополнительное место для ног на моем рейсе в Перт, с удовольствием готов оплатить услугу, но, мне кажется, это немного дорого", — написал он, приложив скриншот с сайта перевозчика.
На опубликованном снимке видно, что стоимость полета из Мельбурна с этой опцией составляет 987 999 999 австралийских долларов.
Пользователи соцсети в комментариях к записи О’Нила в шутку спросили, цена ли это за весь самолет.
Позже в Qantas рассказали журналистам 7NEWS, что отображавшаяся на экране сумма — это лишь сбой. Компания подтвердила, что со счета пассажира сняли 70 австралийских долларов (4151 рубль. — Прим. ред) — именно столько стоит дополнительное место для ног.
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