Урганта впечатлила реакция Киркорова на появление отца в маске Султана
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Иван Ургант в своей вечерней программе не оставил без внимания бурную реакцию Филиппа Киркорова, когда он увидел, что в образе Султана в недавнем выпуске шоу НТВ "Маска" был его отец.
Телеведущий подшутил над артистом, связав этот фрагмент программы с политическим контекстом.
"Россия выслала двух болгарских дипломатов. И я так скажу: если это – отец и сын, то в шоу "Маска" некому будет делать вот так", – говорит Ургант и демонстрирует видеокадры реакции Филиппа Киркорова на "разоблачение" его отца.
Султан в недавнем выпуске шоу "Маска" был персонажем временным. В жюри прозвучало предположение, что он похож на Киркорова "лет в 90", но судьи не стали акцентироваться на этой версии.
Когда же оказалось, что в костюме скрывался 88-летней Бедрос Киркоров, Филипп Бедросович отреагировал столь эмоционально, что эти кадры разлетелись по Сети.
Пользователи стали шутить, что "сын не признал отца", а позже сам артист разместил в Instagram видео этого фрагмента передачи и признался, что до сих пор не может отойти от "приятного шока" и гордится отцом, которому летом исполнится 89 лет.
"Так шикарно выступить на сцене в душной маске – вот это школа! Вот это мастерство! Вот это уровень! Восторг!" – написал Киркоров.
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