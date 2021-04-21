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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210421/urgant-1729288808.html
Урганта впечатлила реакция Киркорова на появление отца в маске Султана
Урганта впечатлила реакция Киркорова на появление отца в маске Султана
Иван Ургант в своей вечерней программе не оставил без внимания бурную реакцию Филиппа Киркорова, когда он увидел, что в образе Султана в недавнем выпуске шоу... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T15:29
2021-04-21T15:29
шоубиз
бедрос киркоров
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
филипп киркоров
иван ургант
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Иван Ургант в своей вечерней программе не оставил без внимания бурную реакцию Филиппа Киркорова, когда он увидел, что в образе Султана в недавнем выпуске шоу НТВ "Маска" был его отец.Телеведущий подшутил над артистом, связав этот фрагмент программы с политическим контекстом.Султан в недавнем выпуске шоу "Маска" был персонажем временным. В жюри прозвучало предположение, что он похож на Киркорова "лет в 90", но судьи не стали акцентироваться на этой версии.Когда же оказалось, что в костюме скрывался 88-летней Бедрос Киркоров, Филипп Бедросович отреагировал столь эмоционально, что эти кадры разлетелись по Сети.Пользователи стали шутить, что "сын не признал отца", а позже сам артист разместил в Instagram видео этого фрагмента передачи и признался, что до сих пор не может отойти от "приятного шока" и гордится отцом, которому летом исполнится 89 лет.
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бедрос киркоров, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, филипп киркоров, иван ургант

Урганта впечатлила реакция Киркорова на появление отца в маске Султана

15:29 21.04.2021
 
© Фото : Instagram @fkirkorovФилипп Киркоров на шоу "Маска"
Филипп Киркоров на шоу Маска - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Фото : Instagram @fkirkorov
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Иван Ургант в своей вечерней программе не оставил без внимания бурную реакцию Филиппа Киркорова, когда он увидел, что в образе Султана в недавнем выпуске шоу НТВ "Маска" был его отец.
Телеведущий подшутил над артистом, связав этот фрагмент программы с политическим контекстом.

"Россия выслала двух болгарских дипломатов. И я так скажу: если это – отец и сын, то в шоу "Маска" некому будет делать вот так", – говорит Ургант и демонстрирует видеокадры реакции Филиппа Киркорова на "разоблачение" его отца.

Султан в недавнем выпуске шоу "Маска" был персонажем временным. В жюри прозвучало предположение, что он похож на Киркорова "лет в 90", но судьи не стали акцентироваться на этой версии.
Когда же оказалось, что в костюме скрывался 88-летней Бедрос Киркоров, Филипп Бедросович отреагировал столь эмоционально, что эти кадры разлетелись по Сети.
Пользователи стали шутить, что "сын не признал отца", а позже сам артист разместил в Instagram видео этого фрагмента передачи и признался, что до сих пор не может отойти от "приятного шока" и гордится отцом, которому летом исполнится 89 лет.
"Так шикарно выступить на сцене в душной маске – вот это школа! Вот это мастерство! Вот это уровень! Восторг!" – написал Киркоров.
Кадр шоу Маска - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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ШоубизБедрос КиркоровШоу-бизнесЗнаменитостизвездыФилипп КиркоровИван Ургант
 
 
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