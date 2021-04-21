https://ria.ru/20210421/urgant-1729288808.html

Урганта впечатлила реакция Киркорова на появление отца в маске Султана

Урганта впечатлила реакция Киркорова на появление отца в маске Султана

Иван Ургант в своей вечерней программе не оставил без внимания бурную реакцию Филиппа Киркорова, когда он увидел, что в образе Султана в недавнем выпуске шоу... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T15:29

2021-04-21T15:29

2021-04-21T15:29

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Иван Ургант в своей вечерней программе не оставил без внимания бурную реакцию Филиппа Киркорова, когда он увидел, что в образе Султана в недавнем выпуске шоу НТВ "Маска" был его отец.Телеведущий подшутил над артистом, связав этот фрагмент программы с политическим контекстом.Султан в недавнем выпуске шоу "Маска" был персонажем временным. В жюри прозвучало предположение, что он похож на Киркорова "лет в 90", но судьи не стали акцентироваться на этой версии.Когда же оказалось, что в костюме скрывался 88-летней Бедрос Киркоров, Филипп Бедросович отреагировал столь эмоционально, что эти кадры разлетелись по Сети.Пользователи стали шутить, что "сын не признал отца", а позже сам артист разместил в Instagram видео этого фрагмента передачи и признался, что до сих пор не может отойти от "приятного шока" и гордится отцом, которому летом исполнится 89 лет.

https://ria.ru/20210419/turichenko-1728894850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бедрос киркоров, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, филипп киркоров, иван ургант