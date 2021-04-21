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Захарова оценила ультиматум Чехии по возвращению высланных дипломатов
Захарова оценила ультиматум Чехии по возвращению высланных дипломатов
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ультиматум чешской стороны и заявила, что подобный тон Праги недопустим в диалоге с Москвой. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-21T20:52
2021-04-22T01:33
чехия
прага
в мире
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ультиматум чешской стороны и заявила, что подобный тон Праги недопустим в диалоге с Москвой.Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал, чтобы Россия к полудню четверга обеспечила возвращение всех высланных дипломатов в Москву. В противном случае министр пообещал сократить численность российской дипмиссии в Праге до уровня, аналогичного чешскому в Москве.По ее словам, в четверг в МИД России вновь состоится разговор с послом Чехии в Москве.В конце прошлой недели глава чешского правительсвта Андрей Бабиш сообщил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовала выдворение из страны 18 российских дипломатов.Москва ответила объявлением персонами нон грата 20 дипломатов из чешского посольства.Кроме того, обвинения Праги прокомментировали в Кремле и назвали их возмутительными и голословными.По информации МИД Чехии, на вторник в российском посольстве в Праге было двадцать семь дипломатов и шестьдесят семь техслужащих, в чешском посольстве в Москве — пять и девятнадцать соответственно.
https://ria.ru/20210421/diplomaty-1729366020.html
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чехия, прага, в мире

Захарова оценила ультиматум Чехии по возвращению высланных дипломатов

20:52 21.04.2021 (обновлено: 01:33 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ультиматум чешской стороны и заявила, что подобный тон Праги недопустим в диалоге с Москвой.
Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал, чтобы Россия к полудню четверга обеспечила возвращение всех высланных дипломатов в Москву. В противном случае министр пообещал сократить численность российской дипмиссии в Праге до уровня, аналогичного чешскому в Москве.

"Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО", — заявила Захарова.

По ее словам, в четверг в МИД России вновь состоится разговор с послом Чехии в Москве.
В конце прошлой недели глава чешского правительсвта Андрей Бабиш сообщил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовала выдворение из страны 18 российских дипломатов.
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Вчера, 20:05
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Москва ответила объявлением персонами нон грата 20 дипломатов из чешского посольства.
Кроме того, обвинения Праги прокомментировали в Кремле и назвали их возмутительными и голословными.
По информации МИД Чехии, на вторник в российском посольстве в Праге было двадцать семь дипломатов и шестьдесят семь техслужащих, в чешском посольстве в Москве — пять и девятнадцать соответственно.
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