https://ria.ru/20210421/ultimatum-1729370910.html

Захарова оценила ультиматум Чехии по возвращению высланных дипломатов

Захарова оценила ультиматум Чехии по возвращению высланных дипломатов

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ультиматум чешской стороны и заявила, что подобный тон Праги недопустим в диалоге с Москвой. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-21T20:52

2021-04-21T20:52

2021-04-22T01:33

чехия

прага

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729109575_54:0:3228:1786_1920x0_80_0_0_68f8b8ede1c2a50336fe451e073fb7b8.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ультиматум чешской стороны и заявила, что подобный тон Праги недопустим в диалоге с Москвой.Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал, чтобы Россия к полудню четверга обеспечила возвращение всех высланных дипломатов в Москву. В противном случае министр пообещал сократить численность российской дипмиссии в Праге до уровня, аналогичного чешскому в Москве.По ее словам, в четверг в МИД России вновь состоится разговор с послом Чехии в Москве.В конце прошлой недели глава чешского правительсвта Андрей Бабиш сообщил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовала выдворение из страны 18 российских дипломатов.Москва ответила объявлением персонами нон грата 20 дипломатов из чешского посольства.Кроме того, обвинения Праги прокомментировали в Кремле и назвали их возмутительными и голословными.По информации МИД Чехии, на вторник в российском посольстве в Праге было двадцать семь дипломатов и шестьдесят семь техслужащих, в чешском посольстве в Москве — пять и девятнадцать соответственно.

https://ria.ru/20210421/diplomaty-1729366020.html

https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html

чехия

прага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чехия, прага, в мире