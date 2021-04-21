https://ria.ru/20210421/ultimatum-1729370910.html
Захарова оценила ультиматум Чехии по возвращению высланных дипломатов
Захарова оценила ультиматум Чехии по возвращению высланных дипломатов
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ультиматум чешской стороны и заявила, что подобный тон Праги недопустим в диалоге с Москвой. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-21T20:52
2021-04-21T20:52
2021-04-22T01:33
чехия
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ультиматум чешской стороны и заявила, что подобный тон Праги недопустим в диалоге с Москвой.Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал, чтобы Россия к полудню четверга обеспечила возвращение всех высланных дипломатов в Москву. В противном случае министр пообещал сократить численность российской дипмиссии в Праге до уровня, аналогичного чешскому в Москве.По ее словам, в четверг в МИД России вновь состоится разговор с послом Чехии в Москве.В конце прошлой недели глава чешского правительсвта Андрей Бабиш сообщил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовала выдворение из страны 18 российских дипломатов.Москва ответила объявлением персонами нон грата 20 дипломатов из чешского посольства.Кроме того, обвинения Праги прокомментировали в Кремле и назвали их возмутительными и голословными.По информации МИД Чехии, на вторник в российском посольстве в Праге было двадцать семь дипломатов и шестьдесят семь техслужащих, в чешском посольстве в Москве — пять и девятнадцать соответственно.
https://ria.ru/20210421/diplomaty-1729366020.html
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чехия, прага, в мире
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Официальный представитель МИД Мария Захарова
прокомментировала ультиматум чешской стороны и заявила, что подобный тон Праги недопустим в диалоге с Москвой.
Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек
потребовал, чтобы Россия к полудню четверга обеспечила возвращение всех высланных дипломатов в Москву. В противном случае министр пообещал сократить численность российской дипмиссии в Праге до уровня, аналогичного чешскому в Москве.
"Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО", — заявила Захарова.
По ее словам, в четверг в МИД России вновь состоится разговор с послом Чехии в Москве.
В конце прошлой недели глава чешского правительсвта Андрей Бабиш
сообщил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовала выдворение из страны 18 российских дипломатов.
Москва ответила объявлением персонами нон грата 20 дипломатов из чешского посольства.
Кроме того, обвинения Праги прокомментировали в Кремле и назвали их возмутительными и голословными.
По информации МИД Чехии, на вторник в российском посольстве в Праге было двадцать семь дипломатов и шестьдесят семь техслужащих, в чешском посольстве в Москве — пять и девятнадцать соответственно.