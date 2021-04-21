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В МИД ответили на ультиматум Чехии
В МИД ответили на ультиматум Чехии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Чехии, предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО, в четверг... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T20:48
2021-04-21T20:48
2021-04-21T20:57
мария захарова
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Чехии, предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО, в четверг разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД России.Глава МИД Чехии ранее заявил, что высланных из РФ дипломатов должны завтра до 12.00 вернуть, иначе численность посольства РФ сократится до аналогичного чешскому.Комментируя журналистам эти высказывания, Захарова отметила, что, "судя по заявлениям некоторых чешских политиков, они стремятся Кафку сделать былью". "Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим", - заметила она."Завтра разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД России", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
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мария захарова, россия, нато, мид чехии, чехия, прага, в мире
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
, комментируя заявление МИД Чехии, предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО, в четверг разговор с послом Чехии
будет продолжен в МИД России.
Глава МИД Чехии ранее заявил, что высланных из РФ дипломатов должны завтра до 12.00 вернуть, иначе численность посольства РФ сократится до аналогичного чешскому.
Комментируя журналистам эти высказывания, Захарова отметила, что, "судя по заявлениям некоторых чешских политиков, они стремятся Кафку сделать былью". "Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим", - заметила она.
"Завтра разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД России", - заключила Захарова.