Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210421/ultimatum-1729370642.html
В МИД ответили на ультиматум Чехии
В МИД ответили на ультиматум Чехии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Чехии, предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО, в четверг... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T20:48
2021-04-21T20:57
мария захарова
россия
нато
мид чехии
чехия
прага
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/12/1728818609_0:299:2875:1916_1920x0_80_0_0_74dc4fbd7d37bc97bf3a5a923781d2a6.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Чехии, предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО, в четверг разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД России.Глава МИД Чехии ранее заявил, что высланных из РФ дипломатов должны завтра до 12.00 вернуть, иначе численность посольства РФ сократится до аналогичного чешскому.Комментируя журналистам эти высказывания, Захарова отметила, что, "судя по заявлениям некоторых чешских политиков, они стремятся Кафку сделать былью". "Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим", - заметила она."Завтра разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД России", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
россия
чехия
прага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/12/1728818609_161:0:2716:1916_1920x0_80_0_0_c176b80887675d6b09d68d99809e1ba4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, россия, нато, мид чехии, чехия, прага, в мире

В МИД ответили на ультиматум Чехии

20:48 21.04.2021 (обновлено: 20:57 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПрохожие на Большом Москворецком мосту в Москве. На втором плане здание Министерства иностранных дел РФ
Прохожие на Большом Москворецком мосту в Москве. На втором плане здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Чехии, предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО, в четверг разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД России.
Глава МИД Чехии ранее заявил, что высланных из РФ дипломатов должны завтра до 12.00 вернуть, иначе численность посольства РФ сократится до аналогичного чешскому.
Российские дипломаты заходят в самолет авиакомпании Россия в аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 08:00
Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии?
Комментируя журналистам эти высказывания, Захарова отметила, что, "судя по заявлениям некоторых чешских политиков, они стремятся Кафку сделать былью". "Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим", - заметила она.
"Завтра разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД России", - заключила Захарова.
 
Мария ЗахароваРоссияНАТОМИД ЧехииЧехияПрагаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Эксперт рассказал, откуда мошенники так много знают о россиянах
04:08"Индекс шашлыка" за год в России вырос на четверть
03:57Определена распространенная привычка водителей, уничтожающая мотор
03:52НАСА: ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса
03:48В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:33WSJ: Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи
03:26Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
03:16В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
03:14В Рязанской области оценили ситуацию с возвращением "скопинского" маньяка
03:00Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
02:50Названы способы предупредить появление гипертонии
02:43Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
02:18Названы шесть ошибок, способных убить автомобиль с АКПП
02:15Специалист напомнил, когда нельзя вернуть товар с дефектом
02:10Врач-диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами
02:03Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
02:00Ученые описали смертельно опасные стили питания
02:00В Москве покажут одну из редчайших православных икон
01:56Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
01:41В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
Лента новостейМолния