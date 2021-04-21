https://ria.ru/20210421/ukraina-1729192153.html
Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
Портал "Обозреватель" перечислил шесть привычек туристов с Украины, выдающих их на отдыхе за границей. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T02:36
2021-04-21T02:36
2021-04-21T10:16
украина
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Портал "Обозреватель" перечислил шесть привычек туристов с Украины, выдающих их на отдыхе за границей. Так, украинские путешественники, отмечает автор материала, предпочитают ходить везде в купальном костюме. Отдыхающих не останавливают даже специальные таблички, запрещающие находиться в публичных местах в пляжной одежде.Некоторые украинцы, говорится в статье, пытаются обманом сэкономить деньги. В частности, они нередко стараются проникнуть на территорию VIP-отелей, бассейнов, ресторанов, делая вид, что их браслет "прикрыт" полотенцем или одеждой.Также автор материала отмечает, что украинские отдыхающие любят отгонять от достопримечательностей других туристов и портить всем впечатление от экскурсии, возмущаясь вслух и делясь своим мнением прямо в автобусе.Не осталось без внимания и поведение украинцев на курортах: они отдыхают по принципу "кто раньше пришел на пляж, того и место", совершенно не думая о других людях.Кроме того, туристы любят шуметь в отелях или хостелах, которые не всегда отличаются хорошей звукоизоляцией.
https://ria.ru/20210406/devushki-1604422128.html
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украина, в мире
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Портал "Обозреватель"
перечислил шесть привычек туристов с Украины
, выдающих их на отдыхе за границей.
Так, украинские путешественники, отмечает автор материала, предпочитают ходить везде в купальном костюме. Отдыхающих не останавливают даже специальные таблички, запрещающие находиться в публичных местах в пляжной одежде.
Некоторые украинцы, говорится в статье, пытаются обманом сэкономить деньги. В частности, они нередко стараются проникнуть на территорию VIP-отелей, бассейнов, ресторанов, делая вид, что их браслет "прикрыт" полотенцем или одеждой.
Также автор материала отмечает, что украинские отдыхающие любят отгонять от достопримечательностей других туристов и портить всем впечатление от экскурсии, возмущаясь вслух и делясь своим мнением прямо в автобусе.
Не осталось без внимания и поведение украинцев на курортах: они отдыхают по принципу "кто раньше пришел на пляж, того и место", совершенно не думая о других людях.
Кроме того, туристы любят шуметь в отелях или хостелах, которые не всегда отличаются хорошей звукоизоляцией.