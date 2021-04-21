https://ria.ru/20210421/ufa-1729347056.html

В Уфе задержали 50 участников незаконной акции

В Уфе задержали 50 участников незаконной акции

Правоохранители задержали уже 50 человек на несогласованной акции в центре Уфы вечером в среду, задержания продолжаются, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T18:17

2021-04-21T18:17

2021-04-21T18:17

россия

татьяна москалькова

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

уфа

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

УФА, 21 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали уже 50 человек на несогласованной акции в центре Уфы вечером в среду, задержания продолжаются, передает корреспондент РИА Новости.Участники акции собрались в 19.00 по местному времени (17.00 мск) на площади имени Ленина на проспекте Октября в Уфе, большинство - молодые люди.Полицейские с помощью громкоговорителя предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях и просили собравшихся разойтись. После этого правоохранители группами начали подходить к гуляющим или сидящим на скамейках и просить их пройти с ними. В основном молодые люди шли с полицейскими, не задавая вопросов, некоторые требовали на месте запротоколировать задержание. Правоохранители проводили задержанных в автобусы, припаркованные вдоль проспекта. Корреспондент РИА Новости насчитал 50 задержанных, при этом задержания продолжились.На месте дежурят десятки машин с полицейскими. Площадь оцеплена временным забором, на входе людей проверяют металлоискателем.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

россия

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, уфа, общество