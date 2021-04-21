В Уфе задержали 50 участников незаконной акции
УФА, 21 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали уже 50 человек на несогласованной акции в центре Уфы вечером в среду, задержания продолжаются, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции собрались в 19.00 по местному времени (17.00 мск) на площади имени Ленина на проспекте Октября в Уфе, большинство - молодые люди.
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Полицейские с помощью громкоговорителя предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях и просили собравшихся разойтись. После этого правоохранители группами начали подходить к гуляющим или сидящим на скамейках и просить их пройти с ними. В основном молодые люди шли с полицейскими, не задавая вопросов, некоторые требовали на месте запротоколировать задержание. Правоохранители проводили задержанных в автобусы, припаркованные вдоль проспекта. Корреспондент РИА Новости насчитал 50 задержанных, при этом задержания продолжились.
На месте дежурят десятки машин с полицейскими. Площадь оцеплена временным забором, на входе людей проверяют металлоискателем.
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Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.